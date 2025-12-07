फेसबुक फ्रेंडशिप के बाद की कोर्ट मैरिज, अब पत्नी ने दो करोड़ की ठगी और मारपीट करने का लगाया आरोप
एक महिला ने अपने पति पर फेसबुक के जरिये दोस्ती करने के बाद कोर्ट मैरिज करने और फिर दो करोड़ रुपये की ठगी और मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला ने पुल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, खानपुर (गाजीपुर)। सिधौना निवासी अविनाश यादव पर उनकी पत्नी आमरीन अहमद ने करीब दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, गहना चोरी और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। मध्यप्रदेश के सिंगरौली निवासी आमरीन ने यह शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर स्थित जनता दरबार में दर्ज कराई है, जहां सीएम ने उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया।
आमरीन ने बताया कि पहले पति अख्तर अहमद की मृत्यु के बाद वे नेशनल कोल फील्ड, सिंगरौली में मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी करने लगीं। इसी दौरान फेसबुक के माध्यम से सिधौना निवासी अविनाश यादव से दोस्ती हुई।
बातचीत बढ़ने पर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और फरवरी 2024 में उड़ीसा जाकर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। उनके दोनों बच्चे एजाज और अल्फाज भी अविनाश के साथ रहने लगे।
आरोप है कि इसी दौरान अविनाश ने उनके पति की पेंशन, गहने और बैंक लोन समेत करीब दो करोड़ रुपये हड़प लिए। वह उन्हें अक्सर सिधौना लाता था लेकिन हमेशा घर खाली मिलता था। आमरीन ने दावा किया कि पहले से शादीशुदा अविनाश अपनी पत्नी को ‘बहन’ बताकर उन्हें धोखे में रखता रहा।
उनके पैसों से उसने वाराणसी में जमीन, महंगी कार और कई संपत्तियां अपने नाम करा लीं। जब उन्होंने चल-अचल संपत्ति का हिसाब मांगा तो मारपीट कर सिंगरौली से भाग आया। इतना ही नहीं, वाराणसी में पढ़ने वाले बेटे एजाज के अपहरण की धमकी भी देने लगा।
स्थानीय लोगों के अनुसार अविनाश पहले भी लड़कियों को बहला-फुसलाकर रकम हड़पने के मामलों में संलिप्त पाया गया है। आमरीन ने बताया कि जनता दरबार में शिकायत सुनने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें पूरा न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है।
उधर शिकायत जनता दरबार तक पहुंचते ही माता प्रसाद का पूरा परिवार सिधौना स्थित घर छोड़कर फरार हो गया है। खानपुर एसओ राजीव पांडेय का कहना है कि अभी यह मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
