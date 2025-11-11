23 नवंबर से शुरू होगा ऐतिहासिक धनुष यज्ञ मेला, इन जिलों से पहुंचेगी दुकानें

जागरण संवाददाता, रेवतीपुर (गाजीपुर)। सुहवल गांव स्थित संत श्री मानदास बाबा की तपोस्थली पर लगने वाले अतिप्राचीन धनुष यज्ञ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयोजन समिति के अनुसार चार दिनों तक चलने वाला यह ऐतिहासिक मेला 23 नबंर से प्रारंभ होकर 26 नवंबर तक चलेगा। मंदिर परिसर को रंग-बिरंगी झालरों और विद्युत सजावट से सुसज्जित कर दिया गया है।

कार्यक्रम के अनुसार 23 नवम्बर को फुलवारी का मंचन होगा, 24 नवम्बर को धनुष यज्ञ और सीताराम विवाह का भव्य आयोजन किया जाएगा। 25 नवंबर को अंतरप्रांतीय चेतक प्रतियोगिता और भरत मिलाप मंचन होगा, जबकि 26 नवम्बर को अंतरप्रांतीय कुश्ती प्रतियोगिता के साथ मेले का समापन किया जाएगा।