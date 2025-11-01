Language
    फसल नुकसान होने पर 72 घंटे में करें शिकायत, तभी मिलेगा मुआवजा; नोट कर लें टोल फ्री नंबर

    By Shivanand Rai Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:33 AM (IST)

    गाजीपुर में भारी बारिश से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान मुआवजे की उम्मीद कर रहे हैं। एसबीआई इंश्योरेंस के माध्यम से 47015 किसानों ने फसल बीमा कराया है। जिलाधिकारी ने नुकसान का आकलन करने और प्रभावित किसानों को आपदा राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। किसानों को 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर पर नुकसान की सूचना देने के लिए कहा गया है।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। आसमान से आफत के रूप में बरस रही बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि धान के किसान बर्बादी के मुहाने पर खड़े हैं। खेतों में काटकर सूखाने के लिए छोड़ी गई फसल पानी में तैर रही है। पानी में 46 घंटे से अधिक समय होने पर धान के सड़ने का खतरा रहता है।

    वहीं हवा व बारिश से गिरी फसल भी नुकसान हुई है। फसल नुकसान के बाद अब किसानों को बीमा कंपनी से मुआवजा की आस लगी है। एसबीआइ इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से जनपद के 47015 किसानों के धान का फसल बीमा करा रखा है। अब देखना यह है कि कितने किसानों को बीमा कंपनी फसल नुकसान का मुआवजा देती है। वैसे कंपनी का स्पष्ट कहना है कि नुकसान की शिकायत करने पर ही जांच होगी और नुकसान के अनुरूप मुआवजा मिलेगा।

    सरकार का फोकस रहता है कि अधिक से अधिक किसान खरीफ व रबी के सीजन में अपनी फसलों का बीमा कराएं, ताकि आपदा के दौरान किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा मिल सके।

    पिछले साल सिर्फ 15 हजार किसानों ने धान की फसल का बीमा कराया था, जो इस बार तीन गुना से भी अधिक है। पिछले तीन दिन से चक्रवात ने जनपद में धान की फसलों पर तबाही मचाई है। किसानों की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो रही है. अब किसानों को फसल बीमा कंपनी से मुआवजा की उम्मीद है।अब देखना है कि फसल बीमा कंपनी कितने किसानों को मुआवजा देती है।

    • 47015 किसानों ने करा रखा बीमा
    • 16800 हेक्टेयर फसल बीमा में कवर
    • 1634 रुपये प्रति हेक्टेयर किसानों ने जमा किया प्रीमियम
    • 2.72 करोड़ किसानों ने जमा कर रखी प्रीमियम
    • 136 करोड़ बीमित राशि
    • 14447 टोलफ्री नंबर पर करें नुकसान की शिकायत

    फसल का बीमा कराने वाले किसान क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर पर अवश्य दें: डीएम

    डीएम अविनाश कुमार ने कहा कि जनपद में असामयिक अतिवृष्टि के कारण फसलों को हुई क्षति के आकलन के लिए सभी तहसीलों में प्रारंभिक सर्वे कराए जाने के निर्देश सभी उपजिलाधिकारियों को दिए गए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को आपदा राहत की धनराशि प्रदान की जा सके। जिन किसान भाइयों की फसलों को नुकसान पहुंचा है।

    वे यदि चाहें तो अपने संबंधित तहसील कार्यालय में भी इस संबंध में जानकारी दे सकते हैं, जिससे वास्तविक स्थिति का सही आकलन किया जा सके। साथ ही, जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा कराया है, वह फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर अवश्य दें, ताकि क्षति का सही मूल्यांकन कर उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जा सके।