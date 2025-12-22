Magh Mela 2026: माघ मेला के लिए चलेगी छपरा-झूसी स्पेशल ट्रेन, देखें पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला में श्रद्धालुओं के सुगम स्नान के लिए यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने छपरा–झूसी–छपरा माघ मेला आरक्षित विशेष गाड़ी का संचालन किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 05005-05006 का संचालन जनवरी में 15 व फरवरी में चार दिनों के लिए किया जाएगा। यह विशेष ट्रेन जनवरी में एक, दो, तीन, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 30, 31 तथा फरवरी में एक 13, 14 व 15 को रात 21.00 बजे प्रस्थान करेगी।

यह ट्रेन सुरेमनपुर, सहतवार, बलिया, चितबड़ागांव, करीमुद्दीनपुर, यूसुफपुर, गाजीपुर सिटी, औड़िहार होते हुए अगले दिन वाराणसी सिटी, वाराणसी, बनारस, माधोसिंह और ज्ञानपुर रोड से गुजरते हुए झूसी सुबह चार बजे पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 05006 झूसी–छपरा माघ मेला आरक्षित विशेष गाड़ी झूसी से दो तीन, चार 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31 जनवरी तथा एक, दो, 14, 15 व 16 फरवरी को 20.00 बजे प्रस्थान करेगी।