    Magh Mela 2026: माघ मेला के लिए चलेगी छपरा-झूसी स्पेशल ट्रेन, देखें पूरा शेड्यूल

    By Manoj Kumar Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:59 PM (IST)

    प्रयागराज में माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन छपरा-झूसी के बीच विशेष ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन जनवरी में 15 दिन और फरवरी में ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला में श्रद्धालुओं के सुगम स्नान के लिए यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने छपरा–झूसी–छपरा माघ मेला आरक्षित विशेष गाड़ी का संचालन किया जा रहा है।

    गाड़ी संख्या 05005-05006 का संचालन जनवरी में 15 व फरवरी में चार दिनों के लिए किया जाएगा। यह विशेष ट्रेन जनवरी में एक, दो, तीन, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 30, 31 तथा फरवरी में एक 13, 14 व 15 को रात 21.00 बजे प्रस्थान करेगी।

    यह ट्रेन सुरेमनपुर, सहतवार, बलिया, चितबड़ागांव, करीमुद्दीनपुर, यूसुफपुर, गाजीपुर सिटी, औड़िहार होते हुए अगले दिन वाराणसी सिटी, वाराणसी, बनारस, माधोसिंह और ज्ञानपुर रोड से गुजरते हुए झूसी सुबह चार बजे पहुंचेगी।

    वापसी में गाड़ी संख्या 05006 झूसी–छपरा माघ मेला आरक्षित विशेष गाड़ी झूसी से दो तीन, चार 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31 जनवरी तथा एक, दो, 14, 15 व 16 फरवरी को 20.00 बजे प्रस्थान करेगी।

    ज्ञानपुर रोड, माधोसिंह, बनारस, वाराणसी, वाराणसी सिटी, औड़िहार, गाजीपुर सिटी, यूसुफपुर, करीमुद्दीनपुर, चितबड़ागांव, बलिया, सहतवार और सुरेमनपुर होते हुए यह ट्रेन छपरा 03.45 बजे पहुंचेगी।

    इसमें कुल 15 कोच लगाए जाएंगे। जिनमें एक जेनरेटर सह लगेजयान, एक एलएसएलआरडी, छह शयनयान श्रेणी, सात वातानुकूलित तृतीय इकोनामी श्रेणी के कोच शामिल होंगे। रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की तिथि और आरक्षण की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि माघ मेला यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके।