65 की उम्र में भी कैप्टन बब्बन राम की रफ्तार बरकरार, नेशनल चैंपियनशिप में जीते दो मेडल

जागरण संवाददाता, रेवतीपुर (गाजीपुर)। उम्र 65 वर्ष से पार, लेकिन हौसला और जज्बा युवाओं जैसा। सेना के सेवानिवृत्त कैप्टन बब्बन राम ने तमिलनाडु में आयोजित पांचवीं वेटरंस स्पोर्ट्स एंड गेम्स नेशनल चैंपियनशिप में दो पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

रामपुर उर्फ साधोपुर गांव निवासी कैप्टन बब्बन राम ने 100 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य और 4×400 मीटर रिले दौड़ में रजत पदक हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से गांव सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। चैंपियनशिप के 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में हिस्सा लेते हुए उन्होंने प्रतियोगिता के अंतिम दिन दोनों स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उनकी सफलता नियमित अभ्यास, शारीरिक फिटनेस और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है।

सेना में सेवा के दौरान अनुशासन और शारीरिक चुस्ती को जीवन का हिस्सा बनाने वाले कैप्टन बब्बन राम ने सेवानिवृत्ति के बाद भी अपनी सक्रियता बनाए रखी। उन्होंने खेल के प्रति अपने जुनून को कम नहीं होने दिया और उम्र को अपनी राह की बाधा नहीं बनने दिया।