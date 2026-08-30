गाजीपुर में चरागाह की जमीन पर बने अवैध मजार पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने मौके पर की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जनपद के मरदह क्षेत्र के ग्राम पंचायत नसीरुद्दीनपुर में गोचर की जमीन गाटा संख्या 565 पर अतिक्रमण कर बनाया गया मजार को न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने बैकहो लोडर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष एवं काशी प्रांत के प्रांतीय मंत्री दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव ने लंबी लड़ाई लड़ी।

कर्मचारी नेता दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव ने तीन मार्च को उप जिलाधिकारी सदर को ज्ञापन देकर मांग की गई थी कि ग्राम पंचायत नसीरुद्दीनपुर के गाटा संख्या 565 गोचर की जमीन है। उस पर लगने वाले उर्स मेले को अनुमति न दी जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि उर्स मेले को अनुमति दी गई तो संगठन बाध्य होकर उसी विवादित स्थल पर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ का आयोजन करेगा।

जिला प्रशासन ने इस ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए उर्स मेले की अनुमति नहीं दी और साथ ही अवैध कब्जे के खिलाफ धारा 67 के तहत बेदखली की कार्रवाई प्रारंभ की। दिनांक 18 मार्च 2025 को कार्रवाई शुरू हुई और प्रथम श्रेणी तहसीलदार सदर ने 9 अप्रैल 2025 और 14 अक्टूबर 2025 को बेदखली का आदेश पारित कर आर.सी. जारी की।

इसके बाद अतिक्रमणकर्ता इम्तियाज उर्फ सोनू ने अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व) गाजीपुर के न्यायालय में अपील दाखिल की। लंबी सुनवाई के बाद अपर जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर के आदेश को यथावत रखते हुए 17 जनवरी 2026 को अतिक्रमणकर्ता की अपील को खारिज कर दिया।

अपील खारिज होने के बावजूद मौके से अवैध मजार को हटाया नहीं जा रहा था। इस पर डी.के. श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की। 20 अगस्त को जिलाधिकारी से मिलकर पूरे न्यायालय के आदेश से अवगत कराते हुए ध्वस्तीकरण के लिए पत्रक सौंपा।

जिलाधिकारी ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी सदर को गोचर की जमीन को तत्काल प्रभाव से अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने का निर्देश दिया। जिसके अनुपालन मे जिला प्रशासन ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से अवैध मजार को ध्वस्त कर जमीन को मुक्त करा दिया।