गाजीपुर में 146 साल बाद पुराने ताड़ीघाट रेलवे स्टेशन पर चला बुलडोजर

जागरण संवाददाता, रेवतीपुर (गाजीपुर)

पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के ऐतिहासिक पुराने ताड़ीघाट रेलवे स्टेशन का मुख्य भवन अब अतीत का हिस्सा बन गया है। वर्ष 1880 में स्थापित इस स्टेशन के करीब 146 साल पुराने भवन को रेलवे ने बुलडोजर से ढहा दिया। इसके साथ ही क्षेत्र की रेल विरासत से जुड़ी एक पुरानी पहचान मिट गई। कभी यात्रियों की आवाजाही और अपनों से मुलाकात का गवाह रहा यह भवन अब इतिहास के पन्नों में सिमट गया है।

पुराना ताड़ीघाट रेलवे स्टेशन लंबे समय से जर्जर अवस्था में था। वर्ष 2024 में पुराने स्टेशन से करीब 100 मीटर की दूरी पर नए गाजीपुर घाट स्टेशन का निर्माण कर उसे चालू कर दिया गया। इसके बाद पुराने स्टेशन के मुख्य भवन को बंद कर दिया गया था। उपयोग बंद होने के बाद भवन धीरे-धीरे वीरान होता गया और आखिरकार रेलवे ने उसे ध्वस्त कर दिया।

पुराने स्टेशन का इतिहास अंग्रेजी शासनकाल से जुड़ा है। उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार, शुरुआत में इसका नाम अंग्रेज प्रशासक टेरी के नाम पर टेरीघाट रखा गया था, जो बाद में ताड़ीघाट कहलाने लगा। यह स्टेशन कभी अफीम कारखाने और व्यापार की गतिविधियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण था। समय के साथ इस स्टेशन ने क्षेत्र के लोगों की यात्रा और आवागमन में अहम भूमिका निभाई।