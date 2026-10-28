गाजीपुर में गंगा नदी में बहते बैग से मिला शव बलिया की कोमल का, प्रेमी पर हत्या का शक गहराया

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। मोहम्मदाबाद क्षेत्र में गंगा नदी में ट्राली बैग के अंदर बहता मिला युवती के शव की पहचान बलिया जिले के पकड़ी थाना क्षेत्र के मुजही गांव निवासी कोमल उर्फ काजल गोंड़ के रूप में हुई है। वह 20 अक्टूबर की रात अपने परिचित भानु प्रताप तिवारी को लैपटाप देने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।

उसकी बहन नीतू ने भानु प्रताप पर उसे गायब करने का शक जताते हुए पकड़ी थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। शव की पहचान के बाद गाजीपुर और बलिया पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बीते रविवार को मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के हरिवल्लमपुर ग्राम पंचायत के चकतर्फिया गांव के सामने गंगा नदी में मछली पकड़ रहे मछुआरों को एक ट्राली बैग बहता दिखाई दिया था।

उसे किनारे निकालकर खोलने पर अंदर युवती का शव मिला था। उसके गले में रस्सी बंधी थी। पानी में कई दिन रहने से शव सड़-गल चुका था। सिर के बाल और चेहरे की त्वचा नष्ट होने के कारण पहचान करना मुश्किल था। काली जींस, काले छींटदार टाप और ऊंची हील की एक सैंडिल मिला था।

सोमवार की शाम उसकी बहन नीतू ने तहरीर देकर बताया था कि कोमल 20 अक्टूबर की रात करीब नौ बजे अपने मोहल्ले के निवासी भानु प्रताप तिवारी पुत्र सुरेश तिवारी के घर लैपटाप देने गई थी। देर तक नहीं लौटने पर स्वजन ने तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। भानु प्रताप पर बहन को गायब करने की आशंका जताई गई।