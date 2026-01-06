Language
    गाजीपुर कोडीन कफ सीरप मामले में आरोपी भोला और सर्वांश कोर्ट में पेश, जमानत पर फैसला सुरक्षित

    By shivanand raiEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:05 PM (IST)

    गाजीपुर में कोडीन कफ सीरप के अवैध व्यापार के आरोपी भोला जायसवाल और सैदपुर के सर्वांश वर्मा को अदालत में पेश किया गया। सर्वांश की जमानत अर्जी पर सुनवाई ...और पढ़ें

    सुनवाई के दौरान बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। कोडीन कफ सीरप के आरोपित भोला जायसवाल और सैदपुर के स्वास्तिक मेडिकल एजेंसी के संचालक सर्वांश वर्मा, जो संजय नगर पहड़िया वाराणसी के निवासी हैं, को पुलिस ने अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत में पेश किया। इस दौरान सर्वांश की जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई।

    सुनवाई के दौरान बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। मुकदमे के विवेचक देवेंद्र साहू ने कोर्ट में विवेचना की प्रगति की जानकारी दी। इस मामले में अब अगली सुनवाई की तिथि 20 जनवरी निर्धारित की गई है।

    कोडीन कफ सीरप के अवैध व्यापार के आरोप में दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब गाजीपुर में एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में कोडीन कफ सीरप बरामद किया गया था, जो बिना किसी वैध लाइसेंस के बेचा जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

    अदालत में पेशी के दौरान अपनी जमानत अर्जी में कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है। वहीं अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले की सुनवाई अब 20 जनवरी को होगी, जब अदालत इस पर अंतिम निर्णय लेगी। यह मामला गाजीपुर में अवैध दवाओं के व्यापार के खिलाफ चल रही कार्रवाई का एक हिस्सा है।