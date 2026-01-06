गाजीपुर कोडीन कफ सीरप मामले में आरोपी भोला और सर्वांश कोर्ट में पेश, जमानत पर फैसला सुरक्षित

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। कोडीन कफ सीरप के आरोपित भोला जायसवाल और सैदपुर के स्वास्तिक मेडिकल एजेंसी के संचालक सर्वांश वर्मा, जो संजय नगर पहड़िया वाराणसी के निवासी हैं, को पुलिस ने अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत में पेश किया। इस दौरान सर्वांश की जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई।

सुनवाई के दौरान बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। मुकदमे के विवेचक देवेंद्र साहू ने कोर्ट में विवेचना की प्रगति की जानकारी दी। इस मामले में अब अगली सुनवाई की तिथि 20 जनवरी निर्धारित की गई है।

कोडीन कफ सीरप के अवैध व्यापार के आरोप में दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब गाजीपुर में एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में कोडीन कफ सीरप बरामद किया गया था, जो बिना किसी वैध लाइसेंस के बेचा जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।