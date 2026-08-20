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गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड में कटरागैंग के सरगना के दो भाइयों समेत तीन की जमानत अर्जी खारिज

By Shivanand Rai Edited By: Abhishek sharma
Updated: Thu, 20 Aug 2026 06:23 PM (IST)

गाजीपुर में बिंदु होटल मालिक के बेटे विनीत राय हत्याकांड में कटरा गैंग के सरगना के दो भाइयों समेत तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। अपर स ...और पढ़ें

विनीत राय हत्याकांड: गाजीपुर में कटरा गैंग के सदस्यों समेत तीन की जमानत खारिज। (AI Image)

विनीत राय हत्याकांड: गाजीपुर में कटरा गैंग के सदस्यों समेत तीन की जमानत खारिज। (AI Image)

HighLights

  1. विनीत राय हत्याकांड में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज।

  2. कटरा गैंग सरगना के भाई सुमित, सत्यप्रकाश पांडेय शामिल।

  3. अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए फैसला सुनाया।

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक शक्ति सिंह ने शहर के बिंदु होटल के मालिक के बेटे विनीत राय की हत्या में कटरा गैंग के सरगना के भाई सुमित पांडेय व सत्यप्रकाश पांडेय उर्फ मुन्नी और रहमान अली उर्फ गोल्डेन की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया।

न्यायालय ने आदेश में यह उल्लिखित किया है कि आवेदकगण/ अभियुक्तगण पर विनीत राय की हत्या करने का आरोप है। आरोपित सुमित पांडेय व सत्यप्रकाश पांडेय उर्फ मुन्नी, फरार आरोपित शंकर पांडेय के भाई हैं। पुलिस विवेचना में आरोपितों की संलिप्तता पाई गई है। सीडीआर में अंकित टावर लोकेशन के परीक्षण से घटना के समय एवं उसके पूर्व आवेदकगण/अभियुक्तगण के मोबाइल नंबर को घटनास्थल एवं उसके आसपास सक्रिय बताया गया है।

मामले के तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया है। विनीत राय हत्या मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दिया। हत्याकांड में कटरा गैंग के साथ रहमान अली भी था, जो बिजली विभाग में संविदा कर्मी था, जिसे घटना में नाम प्रकाश में आने के बाद विभाग ने निलंबित कर दिया गया है।

विनीत हत्याकांड में सात पर कसा शिकंजा, एक लाख के इनामी तीन फरार

बिंदू होटल के मालिक आलोक राय के पुत्र विनीत राय की 29 मई की रात उस समय पांच गोली मारकर हत्या कर दी गई,जब वह होटल से घर आने के लिए बुलेट लेकर निकले। होटल के गेट पर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने अब तक छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नामजद एक लाख रुपये के इनामी कमलेश बिंद को पुलिस ने तीन जून को मुठभेड़ में मार गिराया था।

इस तरह पुलिस कार्रवाई की जद में अब तक कुल सात आरोपित आ चुके हैं। हालांकि, हत्याकांड का मुख्य आरोपित और कटरा गैंग का सरगना शंकर पांडेय समेत तीन आरोपित अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इस हत्याकांड के नामजद आरोपित शंकर पांडेय, आलोक दूबे और सोनू यादव अब भी फरार हैं। तीनों पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित है।