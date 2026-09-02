जागरण संवाददाता, गाजीपुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह ने कोडीन सीरप मामले में आरोपित राहुल कुमार यादव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया।

न्यायालय को बताया गया कि राहुल कुमार यादव राधिका मेडिकल एजेंसी का स्वामी है। उस पर यह आरोप है कि राधिका मेडिकल एजेंजी किसी दवा का क्रय विक्रय नहीं करती है, बल्कि उसके द्वारा ड्रग लाइसेंस हासिल कर दवा व्यवसाय की आड़ में भारी मात्रा में कोडीन कफ सीरप न्यू फेंसीडिल का अवैध डायवर्जन किया गया।