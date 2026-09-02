गाजीपुर में कोडीन युक्त कफ सीरप के आरोपित की जमानत खारिज, दवाओं का किया था अवैध डायवर्जन
गाजीपुर में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने कोडीन सीरप के अवैध डायवर्जन मामले में आरोपित राहुल कुमार यादव की जमानत ...और पढ़ें
HighLights
कोडीन सीरप मामले में राहुल यादव की जमानत खारिज।
राधिका मेडिकल एजेंसी पर अवैध डायवर्जन का आरोप।
बांग्लादेश में नशे के लिए सीरप भेजने का गंभीर आरोप।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह ने कोडीन सीरप मामले में आरोपित राहुल कुमार यादव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया।
न्यायालय को बताया गया कि राहुल कुमार यादव राधिका मेडिकल एजेंसी का स्वामी है। उस पर यह आरोप है कि राधिका मेडिकल एजेंजी किसी दवा का क्रय विक्रय नहीं करती है, बल्कि उसके द्वारा ड्रग लाइसेंस हासिल कर दवा व्यवसाय की आड़ में भारी मात्रा में कोडीन कफ सीरप न्यू फेंसीडिल का अवैध डायवर्जन किया गया।
उक्त बोतलों को चिकित्सकीय प्रयोजन से बिक्री न कर भारी मात्रा में पैसा कमाने के लिए बांगलादेश डायवर्जन किया गया है। कोडीनयुक्त कफ सीरप को नशे के लिए डाइवर्ट करने, बोगस फर्मों के नाम पर फर्जी मांगपत्र जारी करने एवं फर्जी बिल आदि तैयार का गंभीर प्रकरण है। कोर्ट ने गंभीर आरोपों को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।