मध्य प्रदेश से गाजीपुर पहुंची हथियारों की खेप, 38 अवैध असलहों के साथ तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। मध्य प्रदेश के खंडवा और बुरहानपुर से अवैध असलहों की खेप लेकर गाजीपुर पहुंचे तीन युवकों को स्वाट और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार की रात गिरफ्तार किया। कैथवलिया पुलिया के पास घेराबंदी कर पकड़े गए आरोपितों के पास से 19 पिस्टल, 19 देशी तमंचे और 18 कारतूस बरामद किए गए।

पुलिस के अनुसार, तीनों युवक अंतरराज्यीय शस्त्र तस्करी में संलिप्त हैं और यहां असलहों की डिलीवरी करने आए थे। बरामदगी में 38 आग्नेयास्त्रों के अलावा तीन मोबाइल फोन, 900 रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में दो अन्य आरोपितों की संलिप्तता सामने आने की बात कही है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तीनों आरोपित जिले के ही निवासी हैं।