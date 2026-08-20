जागरण संवाददाता, गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग पीड़िता को बहलाफुसला कर भगा ले जा कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

अभियोजन के अनुसार थाना भांवरकोल एक गांव निवासी ने इस आशय की तहरीर दी कि उसकी नाबालिग पुत्री चार मई 2018 को शाम चार बजे से लापता हैं। तलाश के दौरान चचेरी बहन ने बताया कि पीड़िता को मोहम्मद शमशाद के साथ बक्सर स्टेशन पर देखा था।वादी की सूचना पर आरोपित मोहम्मद शमशाद निवासी बड़ी नगला थाना मालसलामी जिला पटना बिहार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। दौरान विवेचना पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपित को जेल भेज दिया।