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पटना के आरोपी ने गाजीपुर की नाबाल‍िग बच्‍ची से किया था दुष्‍कर्म, दोषी को आजीवन कारावास

By Shivanand Rai Edited By: Abhishek sharma
Updated: Thu, 20 Aug 2026 06:12 PM (IST)

गाजीपुर की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी मोहम्मद शमशाद को आजीवन कारावास और 1.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 2018 का है जब पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगाया गया था, जिसमें दोषी पटना का निवासी है।

गाजीपुर पॉक्सो केस: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पटना निवासी को आजीवन कारावास।

गाजीपुर पॉक्सो केस: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पटना निवासी को आजीवन कारावास।

HighLights

  1. नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास।

  2. दोषी मोहम्मद शमशाद पर 1.5 लाख रुपये जुर्माना।

  3. गाजीपुर की पॉक्सो अदालत ने सुनाया फैसला।

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग पीड़िता को बहलाफुसला कर भगा ले जा कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

अभियोजन के अनुसार थाना भांवरकोल एक गांव निवासी ने इस आशय की तहरीर दी कि उसकी नाबालिग पुत्री चार मई 2018 को शाम चार बजे से लापता हैं। तलाश के दौरान चचेरी बहन ने बताया कि पीड़िता को मोहम्मद शमशाद के साथ बक्सर स्टेशन पर देखा था।वादी की सूचना पर आरोपित मोहम्मद शमशाद निवासी बड़ी नगला थाना मालसलामी जिला पटना बिहार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। दौरान विवेचना पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपित को जेल भेज दिया।

पीड़िता का डॉक्टरी कराकर न्यायालय में बयान अंकित कराया गया। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता रामकुमार राय व सुनील सिंह ने कुल आठ गवाहों को पेश किया। गुरुवार को दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए दोषी को जेल भेज दिया।