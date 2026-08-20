गाजीपुर में भाजपा नेता के स्कूल में 25 साल पुरानी बस अनफिट मिली, 16 वाहनों पर 3.13 लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता, जखनियां (गाजीपुर)। द सन शाइन पब्लिक स्कूल में 27 साल में पहली बार अनफिट वाहनों के संचालन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। गुरुवार को एआरटीओ, पीटीओ, पुलिस की संयुक्त टीम ने विद्यालय में संचालित 16 स्कूली वाहनों की जांच की।

एक बस 25 साल पुरानी मिली, जो बिना फिटनेस के संचालित हो रही थी। टीम ने 16 वाहनों पर 3.13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। स्कूल भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष विपिन सिंह का है। इस अचानक हुई कार्रवाई से विद्यालय परिसर में खलबली मच गई।

गुरुवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर एआरटीओ धनवीर यादव,पीटीओ लवकुमार सिंह, भुड़कुड़ कोतवाल धर्मेंद्र पांडेय कई गाड़ी पुलिस बल के साथ स्कूल पहुंचे और वहां खड़ी एक-एक कर वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा,प्रदूषण प्रमाणपत्र समेत अन्य आवश्यक अभिलेखों की गहनता से जांच की।

जांच के दौरान अधिकांश वाहन निर्धारित स्कूली वाहन मानकों पर खरे नहीं उतरे। वाहनों के कागजात और फिटनेस में मिली कमियों को गंभीरता से लेते हुए टीम ने मौके पर ही कार्रवाई शुरू कर दी। संयुक्त जांच के दौरान करीब 25 वर्ष पुरानी एक बस को सीज कर दिया गया, जबकि 16 वाहनों पर कुल लगभग 3 लाख 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। उधर, भाजपा नेता विपिन सिंह का कहना है कि विपक्षियों ने साजिश के तहत कार्रवाई कराई है।

एआरटीओ व टीआइ की संयुक्त कार्रवाई से विद्यालय परिसर के साथ ही आसपास के क्षेत्र में भी काफी देर तक लोग हैरान रहे। बड़ी संख्या में स्कूली वाहनों की जांच को लेकर अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा । मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध आगे भी जारी रहेगी।