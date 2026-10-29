गाजीपुर में ट्रेन में लावारिस ट्रॉली बैग से 8.126 किलो गांजा बरामद, बैग का कोई दावेदार नहीं आया सामने

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। सिटी रेलवे स्टेशन पर बुधवार की शाम ट्रेन में लावारिस हालत में मिले ट्रॉली बैग से 8.126 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की संयुक्त जांच के दौरान मिले गांजे की कीमत 4,06,300 रुपये आंकी गई है। बैग का कोई दावेदार सामने नहीं आया, जिसके बाद जीआरपी ने गांजे को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

ऑपरेशन नारकोस के तहत हुई कार्रवाई

रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गाजीपुर को मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष, वाराणसी से सूचना मिली कि ट्रेन संख्या 15933 के कोच संख्या बी-6 में बर्थ नंबर 27 के नीचे एक ट्रॉली बैग लावारिस हालत में पड़ा है। सूचना पर आरपीएफ के उप निरीक्षक विक्रम और महिला हेड कांस्टेबल बिंदु कुमारी गौड़ प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंचे। इसी दौरान जीआरपी के उप निरीक्षक पवन कुमार भी हमराहियों के साथ वहां पहुंच गए।