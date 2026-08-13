यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान तक पहुंचा, गाजियाबाद के कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा

जागरण संवाददाता, लोनी (गाजियाबाद)। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से गाजियाबाद के डूब क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लोनी उपजिलाधिकारी दीपक सिंघन वाल ने तहसीलदार जय प्रकाश सिंह लोनी को अलीपुर पुस्ते की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

2023 में आई बाढ़ के कारण पानी से सुभानपुर के पास अलीपुर पुश्ता टूट गया था। इस कारण लोनी के बदरपुर, अलीपुर, डूंगरपुर, पचायरा, मीरपुर हिंदू, नवादा, सुभानपुर, नौरसपुर, इलाइचीपुर, खानपुर जप्ति, राम पार्क एक्सटेंशन, ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र आदि स्थानों पर बाढ़ आई थी। लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा था।