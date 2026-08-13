यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान तक पहुंचा, गाजियाबाद के कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा
गाजियाबाद के लोनी में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु तक पहुंच गया है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उपजिलाधिकारी ने अलीपुर पुश्ते की निगरानी बढ़ ...और पढ़ें
HighLights
यमुना का जलस्तर चेतावनी बिंदु 209.25 मीटर तक पहुंचा।
उपजिलाधिकारी ने अलीपुर पुश्ते की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।
पिछले साल की बाढ़ से लोनी में भारी नुकसान हुआ था।
जागरण संवाददाता, लोनी (गाजियाबाद)। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से गाजियाबाद के डूब क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लोनी उपजिलाधिकारी दीपक सिंघन वाल ने तहसीलदार जय प्रकाश सिंह लोनी को अलीपुर पुस्ते की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
2023 में आई बाढ़ के कारण पानी से सुभानपुर के पास अलीपुर पुश्ता टूट गया था। इस कारण लोनी के बदरपुर, अलीपुर, डूंगरपुर, पचायरा, मीरपुर हिंदू, नवादा, सुभानपुर, नौरसपुर, इलाइचीपुर, खानपुर जप्ति, राम पार्क एक्सटेंशन, ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र आदि स्थानों पर बाढ़ आई थी। लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा था।
गिर गए थे 100 से ज्यादा मकान
बाढ़ की वजह से ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में करोड़ों रुपये की मशीन और माल खराब हो गया था। गांव में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई थी। 100 से ज्यादा मकान गिर गए थे। मवेशियों को चारा नहीं मिला था।
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यमुना नदी का जलस्तर 209.25 मीटर तक पहुंचा
वहीं, मानसून से पूर्व जिलाधिकारी के निर्देश पर लोनी क्षेत्र में यमुना के किनारे बाढ़ चौकी बनाई गई। जानकारी के अनुसार, हथिनी कुंड से 51177 क्यूसेक पानी छोड़ने पर बृहस्पतिवार को यमुना नदी का जलस्तर 209.25 मीटर देखा गया, जबकि खतरे का निशान 209 मीटर है।