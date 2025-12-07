Language
फोकस

Trending

    गाजियाबाद में महिला को धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने का बनाया दबाव, पीड़िता पहुंची थाने

    By Shobhit Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    साहिबाबाद में एक महिला ने अपनी बिल्डिंग में रहने वाले युवक पर छेड़छाड़, शारीरिक संबंध बनाने का दबाव और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महि ...और पढ़ें

    धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने का महिला ने लगाया आरोप।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। थाना क्षेत्र निवासी महिला ने अपनी बिल्डिंग में रहने वाले युवक पर छेड़छाड़, शारीरिक संबंध बनाने का दबाव और धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

    महिला ने तहरीर में बताया कि आरोपित उनकी ही बिल्डिंग में टाप फ्लोर पर रहता है। पहले भी वह कई बार छेड़छाड़ कर चुका है। इसके अलावा बेटे से मारपीट करते हुए आरोपित ने सिर में ईंट मारकर उसका सिर फोड़ दिया। इसके बाद दोनों के बीच समझौता हो गया।

    तीन दिसंबर की रात आरोपित शराब के नशे में उनके घर पहुंचा। यहां जोर-जोर से आवाज देते हुए दरवाजे में लात भी मारी। जब वह बाहर निकलीं तब आरोपी ने उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी और उनसे शारीरिक संबंध स्थापित करने का दबाव बनाया। लोगों के आने पर आरोपित मौके से फरार हो गया।

    एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि पूछताछ के लिए आराेपित को बुलाया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाई जा रही है।