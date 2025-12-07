गाजियाबाद में महिला को धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने का बनाया दबाव, पीड़िता पहुंची थाने

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। थाना क्षेत्र निवासी महिला ने अपनी बिल्डिंग में रहने वाले युवक पर छेड़छाड़, शारीरिक संबंध बनाने का दबाव और धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला ने तहरीर में बताया कि आरोपित उनकी ही बिल्डिंग में टाप फ्लोर पर रहता है। पहले भी वह कई बार छेड़छाड़ कर चुका है। इसके अलावा बेटे से मारपीट करते हुए आरोपित ने सिर में ईंट मारकर उसका सिर फोड़ दिया। इसके बाद दोनों के बीच समझौता हो गया।

तीन दिसंबर की रात आरोपित शराब के नशे में उनके घर पहुंचा। यहां जोर-जोर से आवाज देते हुए दरवाजे में लात भी मारी। जब वह बाहर निकलीं तब आरोपी ने उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी और उनसे शारीरिक संबंध स्थापित करने का दबाव बनाया। लोगों के आने पर आरोपित मौके से फरार हो गया।