जलभराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों का अनशन जारी, 13 दिनों के धरना के बाद अब पदयात्रा करेंगे लोग

जागरण संवाददाता, निवाड़ी। गांव अबुपुर में जलभराव समेत अन्य समस्याओं को लेकर चल रहा ग्रामीणों का अनशन बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। इस दौरान ग्रामीणों ने बैठक की, जिसमें फैसला लिया कि जल्द पदयात्रा जनजागृति अभियान शुरू किया जाएगा। जिसके अंतर्गत ग्रामीण पदयात्रा निकालेंगे। गांव-गांव जाकर ग्रामीणाें को प्रशासनिक उदासीनता से अवगत कराया जाएगा।

पिछले 13 दिन से अबुपुर गांव में ग्रामीणों ने धरना शुरू हुआ है। उनका कहना है कि गांव में सड़क और नाली सही नहीं बनने के कारण जगह-जगह जलभराव की स्थिति बन रही है। जिससे ग्रामीण बुरी तरह परेशान हैं। लेकिन अधिकारियों का इसपर ध्यान नहीं है। धरने को इतने दिन बीतने के बाद भी कोई जनप्रतिनिधि व अधिकारी उनके बीच नहीं पहुंचा है।