जलभराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों का अनशन जारी, 13 दिनों के धरना के बाद अब पदयात्रा करेंगे लोग
निवाड़ी के अबुपुर गांव में जलभराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों का अनशन जारी है। 13 दिनों से चल रहे धरने के बाद भी कोई अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया। इससे नाराज़ ग्रामीणों ने अब पदयात्रा जनजागृति अभियान शुरू करने का फैसला किया है। वे गांव-गांव जाकर लोगों को प्रशासनिक उदासीनता के बारे में जागरूक करेंगे।
जागरण संवाददाता, निवाड़ी। गांव अबुपुर में जलभराव समेत अन्य समस्याओं को लेकर चल रहा ग्रामीणों का अनशन बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। इस दौरान ग्रामीणों ने बैठक की, जिसमें फैसला लिया कि जल्द पदयात्रा जनजागृति अभियान शुरू किया जाएगा। जिसके अंतर्गत ग्रामीण पदयात्रा निकालेंगे। गांव-गांव जाकर ग्रामीणाें को प्रशासनिक उदासीनता से अवगत कराया जाएगा।
पिछले 13 दिन से अबुपुर गांव में ग्रामीणों ने धरना शुरू हुआ है। उनका कहना है कि गांव में सड़क और नाली सही नहीं बनने के कारण जगह-जगह जलभराव की स्थिति बन रही है। जिससे ग्रामीण बुरी तरह परेशान हैं। लेकिन अधिकारियों का इसपर ध्यान नहीं है। धरने को इतने दिन बीतने के बाद भी कोई जनप्रतिनिधि व अधिकारी उनके बीच नहीं पहुंचा है।
गुस्साए ग्रामीणों ने धरने को अनशन में भी तब्दील कर दिया। फिर भी किसी अधिकारी ने यहां आकर समाधान कराने की जरूरत नहीं समझी। इसलिए अब ग्रामीणों ने पदयात्रा जनजागृति अभियान शुरू करने का फैसला लिया। इस मौके पर अशोक शर्मा, रविंद्र, सतीश, अनीस, संजय, नीर गिरी, अमित अग्रवाल, मोहन सिंह, अमन कुमार आदि उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।