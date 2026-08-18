Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

रक्षा बंधन पर महिलाओं के सफर को आसान बनाने के लिए यूपी रोडवेज के कड़े इंतजाम, जानें पूरा प्लान

By Rahul Kumar Edited By: Pooja Tripathi
Updated: Tue, 18 Aug 2026 07:26 PM (IST)

यूपीएसआरटीसी के एमडी प्रभु एन सिंह ने रक्षा बंधन पर बसों के खराब होने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

HighLights

  1. रक्षा बंधन पर बस खराब होने पर कार्रवाई होगी।

  2. गाजियाबाद रीजन में 250 अतिरिक्त बस फेरे बढ़ेंगे।

  3. यात्रियों के लिए हवा-पानी, साफ-सफाई दुरुस्त करें।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। रक्षा बंधन के दौरान मार्ग पर चलते हुए रोडवेज बस खराब हुई तो संबंधित डिपो के अधिकारियों की खैर नहीं है।

इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के प्रबंध निदेशक प्रभु एन सिंह ने गाजियाबाद रीजन के सभी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को कड़े आदेश दिए गए हैं।

प्रबंध निदेशक ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बस खराब होने पर अगर महिलाओं को परेशानी हुई तो संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए सभी पहले से ही बसों की कमियों को दुरुस्त कर लें।

राखी पर बढ़ेंगे बसों के फेरे

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गाजियाबाद रीजन के कौशांबी, साहिबाबाद, लोनी, हापुड़, सिकंदराबाद, खुर्जा, बुलंदशहर डिपो से रोडवेज बसों के 250 अतिरिक्त फेरे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिससे महिलाओं को अपने भाइयों के घर जाने में परेशानी न हो।

इसी को ध्यान में एमडी ने रखते हुए सभी बसों का मेंटेनेंस कराने के आदेश दिए हैं। वातानुकूलित बसों के एसी, सामान्य बसों इंजनों की जांच, शीशे, इंडिकेटर समेत सभी कमियों को दूर करने के लिए कहा गया है।

जो बसें वर्कशाप में खराब खड़ी हुई हैं उनका भी मेंटेनेंस करके संचालन करना है। इसकी रिपोर्ट 25 अगस्त तक सभी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों से फोटो के साथ मांगी गई है। इसके बाद 26 अगस्त से बसों के फेरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे।

हवा-पानी की व्यवस्था भी करनी होगी दुरुस्त

सभी डिपो पर यात्रियों के लिए हवा-पानी की व्यवस्था भी दुरुस्त करनी होगी। खराब पंखों का भी मेंटेनेंस कराकर शुरू कराना होगा। इसके अलावा पानी के लिए वाटर कूलर को भी चालू रखना होगा। साफ-सफाई की व्यवस्था भी दुरुस्त करानी होगी।

किस डिपो की कितनी बसें की गईं हैं आरक्षित

  • कौशांबी 45
  • साहिबाबाद 45
  • लोनी 35
  • हापुड़ 30
  • सिकंदराबाद 30
  • बुलंदशहर 30
  • खुर्जा 30

 

सभी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को बसों का मेंटेनेंस समय रहते कराने के आदेश दिए गए हैं। अगर किसी की भी लापरवाही सामने आई तो उसकी मुख्यालय स्तर से कार्रवाई की जाएगी।
-केसरी नंदन चौधरी, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीएसआरटीसी।