ट्रेनों की तर्ज पर बसें चलाने का दावा हवा-हवाई, कौशांबी डिपो पर घंटों इंतजार कर रहे यात्री

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। यात्रियों को भटकना न पड़े इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने ट्रेनों की तर्ज पर सितंबर 2024 में प्रत्येक बस के संचालन व स्टॉप पर पहुंचने का समय निर्धारित कराया था।

इसे मुख्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया, लेकिन जमीन पर इसका कोई पालन नहीं हो पा रहा है। बसों का संचालन नियत समय पर नहीं हो पा रहा है। इससे यात्रियों को अभी भी बसों का इंतजार करना पड़ रहा है।

यूपीएसआरटीसी ने योजना बनाई थी कि ट्रेनों की तरह ही प्रत्येक रूट पर संचालित बसों की संख्या, प्रत्येक स्टैंड पर बस के पहुंचने का समय, बस का प्रकार, बस नंबर समेत पूरी जानकारी रहेगी। जिससे यात्रियों को बस अड्डा व स्टैंड पर बस का इंतजार न करना पड़े।

ईटीएम मशीनों में भी किया था बसों का समय अपलोड हालांकि शुरूआत में ही अनुबंधित बस मालिकों, निगम की बसों पर तैनात चालक-परिचालकों ने इसका विरोध किया था। उस दौरान अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की थी। ईटीएम मशीनों (इलेक्ट्रानिक टिकट मशीन) में भी बसों का समय अपलोड कर दिया था। उसी के अनुसार संचालन होना था, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। कौशांबी डिपो से प्रदेशभर के शहरों के लिए बसों का संचालन होता है।

लंबे रूटों पर कई बार यात्रियों को दो से तीन घंटे तक बस का इंतजार करना पड़ता है। जबकि अधिकारी उस रूट पर कई बस संचालित होने के दावे भी करता है। बुधवार को कौशांबी डिपो पर कानपुर जाने के लिए बस के इंतजार में बैठे अजय वर्मा ने बताया कि उन्होंने आनलाइन टिकट बुक किया था। समय के अनुसार 11 बजे बस मिलनी थी, लेकिन एक घंटा अधिक हो चुका है। अभी कोई बस नहीं है। आगरा जाने की लिए भी अनिल, जुनेद समेत कई यात्री बस का इंतजार करते रहे। परिवहन निगम में चालकों की कमी डिपो के अधिकारी का कहना है कि अभी बसों के हिसाब से चालकों की कमी है। जब तक चालकों की भर्ती का कार्य पूरा नहीं हो जाता है बसों को निर्धारित समय पर संचालित करना ssमुश्किल होता है। अभी रीजन के सात डिपो कौशांबी, गाजियाबाद, साहिबाबाद, लोनी, हापुड़, खुर्जा, सिकंदराबाद, खुर्जा व बुलंदशहर डिपो में कुल 2165 चालक हैं। अभी करीब 150 चालकों की कमी है।

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