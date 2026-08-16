यूपीसीडा की बड़ी पहल: गाजियाबाद में 11 करोड़ रुपये से तैयार होगा हाई-टेक 'सौर ऊर्जा मार्ग'

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण सौर ऊर्जा मार्ग का निर्माण जल्द ही शुरू कराएगा। अधिकारियों का दावा है कि करीब 11 करोड़ रुपये से सड़क का निर्माण कार्य होगा, जिससे उद्यमियों को भी लाभ मिलेगा।

बता दें कि सौर ऊर्जा मार्ग से कौशांबी बस डिपो की ओर जाते हुए मार्ग में कई जगह पर गड्ढे हैं। वर्षा के दिनों में जलभराव से यहां हादसे होते रहते हैं।

उद्यमी रमेश शर्मा ने बताया कि जर्जर मार्ग से आसपास उद्योगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार व्यावसायिक वाहन मार्ग पर जलभराव में फंस जाते हैं।

यूपीसीडा के डीजीएम सलिल यादव ने बताया कि सड़कों के निर्माण को लेकर प्रस्ताव तैयार है। सौर ऊर्जा मार्ग और नाले का निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही सड़क पर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।