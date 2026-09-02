यूपी स्टार्टअप नीति-2026 से गाजियाबाद में कारोबार को मिलेगी रफ्तार, महिलाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए द्वार
उत्तर प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति-2026 गाजियाबाद जैसे औद्योगिक जिलों में नए उद्यमों को बढ़ावा देगी। यह नीति श्रम कानूनों ...और पढ़ें
HighLights
नई स्टार्टअप नीति-2026 गाजियाबाद के उद्यमों को देगी बढ़ावा।
श्रम कानूनों के अनुपालन में स्वप्रमाणन से मिलेगी राहत।
महिलाओं को रात की शिफ्ट में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति-2026 में नई कंपनियों को प्रोत्साहन देने के साथ श्रम कानूनों के अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की गई है। इसका सीधा लाभ गाजियाबाद जैसे औद्योगिक जिले में तेजी से बढ़ रहे स्टार्टअप और नई उद्यमी इकाइयों को मिलेगा।
जिले में साहिबाबाद, कविनगर, बुलंदशहर रोड, मेरठ रोड और साइट-चार जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के साथ एनसीआर आधारित तकनीकी और सेवा क्षेत्र की नई कंपनियां भी काम कर रही हैं।
नए कारोबार भी होंगे विकसित
ऐसे में शुरुआती चरण में निरीक्षण और अनुपालन की प्रक्रिया सरल होने से उद्यमियों को कारोबार, उत्पाद विकास और रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान देने का अवसर मिलेगा। नीति में स्टार्टअप को श्रम कानूनों के तहत स्वप्रमाणन की व्यवस्था के जरिये नियमित निरीक्षण से राहत देने का प्रावधान है।
हालांकि कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़े उल्लंघन की विश्वसनीय और सत्यापन योग्य लिखित शिकायत मिलने पर जांच का रास्ता खुला रहेगा। श्रम कानूनों के पालन की जिम्मेदारी भी स्टार्टअप की होगी।
जिले में तकनीक, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लाजिस्टिक्स और डिजिटल सेवाओं से जुड़े नए कारोबार भी विकसित हो रहे हैं।
रात की शिफ्ट में महिलाओं को रोजगार का रास्ता
नीति में महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम की अनुमति देने के साथ उनकी सुरक्षा, कल्याण और संरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य करने का प्रावधान भी है। इससे 24 घंटे चलने वाले तकनीकी, सेवा और उत्पादन आधारित स्टार्टअप में महिला रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।
स्टार्टअप को अनुपालन में राहत का मतलब श्रम कानूनों से छूट नहीं है। शिकायत मिलने पर जांच का प्रावधान बरकरार रहेगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य ईमानदारी से नियमों का पालन करने वाली नई कंपनियों पर शुरुआती प्रशासनिक दबाव कम करना है।
दिव्य प्रताप सिंह, उप श्रमायुक्त