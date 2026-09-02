यूपी स्टार्टअप नीति-2026 से गाजियाबाद में कारोबार को मिलेगी रफ्तार, महिलाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए द्वार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति-2026 में नई कंपनियों को प्रोत्साहन देने के साथ श्रम कानूनों के अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की गई है। इसका सीधा लाभ गाजियाबाद जैसे औद्योगिक जिले में तेजी से बढ़ रहे स्टार्टअप और नई उद्यमी इकाइयों को मिलेगा।

जिले में साहिबाबाद, कविनगर, बुलंदशहर रोड, मेरठ रोड और साइट-चार जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के साथ एनसीआर आधारित तकनीकी और सेवा क्षेत्र की नई कंपनियां भी काम कर रही हैं। नए कारोबार भी होंगे विकसित ऐसे में शुरुआती चरण में निरीक्षण और अनुपालन की प्रक्रिया सरल होने से उद्यमियों को कारोबार, उत्पाद विकास और रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान देने का अवसर मिलेगा। नीति में स्टार्टअप को श्रम कानूनों के तहत स्वप्रमाणन की व्यवस्था के जरिये नियमित निरीक्षण से राहत देने का प्रावधान है।