पश्चिम एशिया संकट: यूपी की रियल एस्टेट परियोजनाओं के अटकने का खतरा, क्रेडाई ने रेरा से मांगी 4 महीने की मोहलत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। वेस्ट एशिया में जारी तनाव की वजह से निर्माण सामग्री की सप्लाई बाधित होने से यूपी की रियल एस्टेट परियोजनाओं के अटकने का खतरा बढ़ गया है।

इसी समस्या को देखते हुए क्रेडाई एनसीआर ने यूपी रेरा से सभी पात्र परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूरा करने की समयसीमा में चार महीने का विस्तार देने की मांग की है।

क्रेडाई ने यूपी रेरा के चेयरमैन को पत्र लिखकर केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की 31 जुलाई की एडवाइजरी का हवाला दिया है।

राहत देने की सलाह

मंत्रालय ने वेस्ट एशिया के हालात को फोर्स मेज्योर मानते हुए पात्र परियोजनाओं को चार महीने की राहत देने की सलाह दी है। क्रेडाई ने आग्रह किया है कि डेवलपर्स को अलग-अलग आवेदन से बचाने के लिए यूपी रेरा एक समान आदेश जारी करे।