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पश्चिम एशिया संकट: यूपी की रियल एस्टेट परियोजनाओं के अटकने का खतरा, क्रेडाई ने रेरा से मांगी 4 महीने की मोहलत

By Shahnawaz Ali Edited By: Kapil Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 11:46 AM (IST)

पश्चिम एशिया में तनाव के कारण निर्माण सामग्री की आपूर्ति बाधित होने से यूपी के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर संकट मंडरा रहा है। क्रेडाई एनसीआर ने यूपी रेरा से सभी पात्र परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूरा करने की समयसीमा में 4 महीने का विस्तार मांगा है।

रियल एस्टेट परियोजनाओं के अटकने का खतरा। फोटो - AI जनरेटेड

रियल एस्टेट परियोजनाओं के अटकने का खतरा। फोटो - AI जनरेटेड

HighLights

  1. पश्चिम एशिया तनाव से निर्माण सामग्री आपूर्ति बाधित हुई।

  2. क्रेडाई ने यूपी रेरा से चार माह का विस्तार मांगा।

  3. मंत्रालय की एडवाइजरी के आधार पर राहत की मांग की।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। वेस्ट एशिया में जारी तनाव की वजह से निर्माण सामग्री की सप्लाई बाधित होने से यूपी की रियल एस्टेट परियोजनाओं के अटकने का खतरा बढ़ गया है।

इसी समस्या को देखते हुए क्रेडाई एनसीआर ने यूपी रेरा से सभी पात्र परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूरा करने की समयसीमा में चार महीने का विस्तार देने की मांग की है।

क्रेडाई ने यूपी रेरा के चेयरमैन को पत्र लिखकर केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की 31 जुलाई की एडवाइजरी का हवाला दिया है।

राहत देने की सलाह

मंत्रालय ने वेस्ट एशिया के हालात को फोर्स मेज्योर मानते हुए पात्र परियोजनाओं को चार महीने की राहत देने की सलाह दी है। क्रेडाई ने आग्रह किया है कि डेवलपर्स को अलग-अलग आवेदन से बचाने के लिए यूपी रेरा एक समान आदेश जारी करे।

रियल एस्टेट सेक्टर इस समय ग्लोबल सप्लाई चेन में व्यवधान और निर्माण सामग्री की कमी से जूझ रहा है। एडवाइजरी से प्रक्रियात्मक दिक्कतें कम होंगी और सेक्टर को जरूरी निश्चितता मिलेगी।

सचिव निखिल हवेलिया क्या बोले?

क्रेडाई एनसीआर के सचिव निखिल हवेलिया ने कहा कि यूपी रेरा भी संवेदनशीलता दिखाए ताकि राहत पात्र परियोजनाओं तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे। कॉमन ऑर्डर से डेवलपर्स को बार-बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा और रेरा पर प्रशासनिक बोझ कम होगा।

यह भी पढ़ें- यूपी रेरा का बड़ा फैसला, गाजियाबाद-नोएडा समेत 5 जिलों में 10 नई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में यह पूरे रियल एस्टेट इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। इसका फायदा खरीदार, डेवलपर और बैंक सभी को मिलेगा।