गाजियाबाद में रोडरेज में पुलिसकर्मी पर हमला, दबंगों ने सिर-चेहरे किया लहूलुहान; सड़क पर बेहोश होकर गिरा सिपाही

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कविनगर थाना क्षेत्र में रोडरेज को लेकर कार सवार लोगों ने यूपी पुलिस के सिपाही पर हमला कर दिया। आरोप है कि कार में टक्कर मारने का आरोप लगाकर पहले सिपाही से गाली-गलौज की गई और फिर साथियों को बुलाकर लाठी-डंडों व से उसके सिर, चेहरे और शरीर के विभिन्न हिस्सों पर लगातार वार किए गए। सिपाही गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कार में कोई टक्कर अथवा खरोंच नहीं मिली कृष्णा एन्क्लेव गोविंदपुरम निवासी रजत गौतम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका भाई सचिन गौतम यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है। चार अगस्त की रात करीब साढ़े नौ बजे ड्यूटी समाप्त कर वह घर लौट रहा था।

आरोप है कि पीपल वाली गली से आगे पहुंचने पर सामने से आ रही मारुति बलेनो अचानक रुक गई। कार चला रही शैली चौधरी ने सिपाही पर कार में टक्कर मारने का आरोप लगाया। सिपाही ने कार का हाल देखा, लेकिन उसमें कोई टक्कर अथवा खरोंच नहीं मिली।

फोन कर उपद्रवी साथियों को बुलाया आरोप है कि इसके बाद शैली चौधरी ने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया। कुछ देर बाद काले रंग की स्काॅर्पियो से चार-पांच लोग पहुंचे और सिपाही को घेरकर मारपीट शुरू कर दी। करीब 10-15 मिनट तक लाठी-डंडों से पीटा गया।

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