यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो: रूस की भागीदारी से गाजियाबाद के निर्यातकों को बड़े ऑर्डर की उम्मीद

शाहनवाज अली, गाजियाबाद। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-4.0 में इस बार गाजियाबाद के निर्यातकों को विदेशी खरीदारों से बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में होने वाले पांच दिवसीय ट्रेड शो में रूस सहयोजक पार्टनर देश होगा।

पिछले तीन संस्करणों में मिले सकारात्मक परिणाम के बाद इस बार प्रदेश सरकार ने आयोजन को और व्यापक स्तर पर सफल बनाने की तैयारी की है। जिले के लिए विभिन्न श्रेणियों में कुल 83 स्टॉल आरक्षित किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश बुक हो चुके हैं।

विदेशी खरीदार भी शामिल पिछले वर्ष प्रदेशभर से 2500 से अधिक निर्यातकों और एमएसएमई इकाइयों ने अपने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदर्शित किए थे। आयोजन में तीन लाख से अधिक फुटफाल रहा था। इसमें विदेशी खरीदार भी शामिल हुए थे।

पांच दिवसीय प्रदर्शनी से निर्यातकों को करोड़ों रुपये के ऑर्डर मिले थे। इसका असर इस बार स्टॉल बुकिंग में भी दिखाई दे रहा है। जिले के लिए नवीन निर्यातकों के 30 स्टॉल आरक्षित किए गए थे, जो सभी बुक हो चुके हैं।

ओडीओपी उत्पादों के लिए 20 और महिला उद्यमियों के लिए आठ स्टॉल आरक्षित किए गए थे। इन दोनों श्रेणियों के सभी स्टॉल भी बुक हो चुके हैं। वहीं नियमित निर्यातकों के लिए 25 स्टॉल आरक्षित हैं, जिनमें 12 बुक हो चुके हैं और 13 स्टॉल अभी शेष हैं। पिछले वर्ष गाजियाबाद की 200 से अधिक औद्योगिक इकाइयों और निर्यातकों ने विभिन्न सेक्टर के उत्पादों का प्रदर्शन किया था। इस बार भी जिले के उद्यमियों में ट्रेड शो को लेकर खासा उत्साह है।

विदेशी बाजार में पहचान बनाने का मौका रूस की भागीदारी को इस बार ट्रेड शो का महत्वपूर्ण आकर्षण माना जा रहा है। गाजियाबाद के निर्यातकों के लिए यह अपने उत्पादों को विदेशी खरीदारों के सामने रखने और नए कारोबारी संपर्क बनाने का अवसर होगा। उद्यमियों को उम्मीद है कि प्रदर्शनी में बने कारोबारी संपर्क भविष्य में नियमित निर्यात कारोबार में बदल सकते हैं।