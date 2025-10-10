Language
    Ghaziabad Crime: ट्यूबवैल में मिला युवक का शव, पहचान नहीं हो पाई; जांच में जुटी पुलिस

    By Vikas Verma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 05:50 AM (IST)

    मोदीनगर के काजमपुर गांव में अज्ञात युवक का शव मिला जिसके सिर पर चोट के निशान हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक को रात में शराब के नशे में देखा गया था। पुलिस शिनाख्त और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। कोतवाली क्षेत्र के गांव काजमपुर में बृहस्पतिवार सुबह ट्यूबवैल पर युवक का शव मिला। शव के सिर पर चोट का निशान मिला है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। बृहस्पतिवार सुबह कुछ लोग काजमपुर गांव में ट्यूबवैल के पास से गुजर रहे थे।

    इस बीच टयूबवैल पर उन्हें एक युवक का शव मिला। उनकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचीं और छानबीन की। मौके पर फारेंसिक टीम को भी बुलाया गया। शव के पास से कोई ऐसा सामान नहीं मिला, जिससे शिनाख्त हो सके।

    पुलिस ने आसपास के लोगों से पता किया तो जानकारी मिली कि रात के यह यहां उसे शराब के नशे में घूमता देखा गया था। पुलिस सभी एंगल पर काम कर रही है। एसीपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उसी से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित हाेगी। शव की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं।