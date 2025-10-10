Ghaziabad Crime: ट्यूबवैल में मिला युवक का शव, पहचान नहीं हो पाई; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। कोतवाली क्षेत्र के गांव काजमपुर में बृहस्पतिवार सुबह ट्यूबवैल पर युवक का शव मिला। शव के सिर पर चोट का निशान मिला है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। बृहस्पतिवार सुबह कुछ लोग काजमपुर गांव में ट्यूबवैल के पास से गुजर रहे थे।

इस बीच टयूबवैल पर उन्हें एक युवक का शव मिला। उनकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचीं और छानबीन की। मौके पर फारेंसिक टीम को भी बुलाया गया। शव के पास से कोई ऐसा सामान नहीं मिला, जिससे शिनाख्त हो सके।