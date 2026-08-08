तुलसी निकेतन में चार दिन से पानी का संकट, निवासियों की बढ़ी परेशानी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। तुलसी निकेतन कालेानी में चार दिन से पेयजल आपूर्ति बाधित है।लोगों का आरोप है कि पंप की केबल फुंक जाने से अक्सर यही स्थिति बन जाती है।

शुक्रवार को भी कई घरों में पानी नहीं पहुंचा। कांवड़ के चलते जगह-जगह मार्ग बंद होने से जीडीए के टैंकर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं।

स्थानीय निवासी राजेश ने बताया कि पानी की आपूर्ति बंद होने से घरों में परेशानी बढ़ गई है और रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में बाजार से बोतलबंद पानी खरीदना पड़ रहा है, जिससे जेब पर बोझ भी बढ़ा है।