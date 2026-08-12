UP Basketball League: अलीगढ़ को हराकर ट्रिपल टी गाजियाबाद बनी चैंपियन, 85-79 से जीता खिताबी मुकाबला

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नेहरू वर्ल्ड स्कूल में आयोजित उत्तर प्रदेश बास्केटबाल लीग का खिताबी मुकाबला अलीगढ़ ड्रिपल और ट्रिपल टी गाजियाबाद के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में अलीगढ़ ड्रिपल को हराकर ट्रिपल टी गाजियाबाद ने चैंपियन ट्राफी अपने नाम की।

यूपी बास्केटबाल लीग का फाइनल मैच मंगलवार देर शाम आरंभ हुआ, जिसमें अलीगढ़ ड्रिपल और ट्रिपल टी गाजियाबाद दोनों टीमों के बीच जीत के लिए कशमकश चलती रही। दोनों टीमों के बीच एक-एक अंक को लेकर रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, लेकिन अंत में जीत का जश्न ट्राफी के साथ गाजियाबाद की टीम ने मनाया। महामुकाबला अलीगढ़ 79 के मुकाबले ट्रिपल टी गाजियाबाद ने 85 अंकों के साथ जीतकर यूपी बास्केटबाल लीग सीजन-2 ट्राफी हासिल की।