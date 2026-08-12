UP Basketball League: अलीगढ़ को हराकर ट्रिपल टी गाजियाबाद बनी चैंपियन, 85-79 से जीता खिताबी मुकाबला
नेहरू वर्ल्ड स्कूल में आयोजित यूपी बास्केटबाल लीग सीजन-2 का खिताब ट्रिपल टी गाजियाबाद ने अलीगढ़ ड्रिपल को हराकर जीता। रोमांचक मुकाबले में गाजियाबाद की ...और पढ़ें
HighLights
ट्रिपल टी गाजियाबाद ने यूपी बास्केटबाल लीग जीती।
अलीगढ़ ड्रिपल को 85-79 से हराकर चैंपियन बनी।
नेहरू वर्ल्ड स्कूल, गाजियाबाद में हुआ खिताबी मुकाबला।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नेहरू वर्ल्ड स्कूल में आयोजित उत्तर प्रदेश बास्केटबाल लीग का खिताबी मुकाबला अलीगढ़ ड्रिपल और ट्रिपल टी गाजियाबाद के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में अलीगढ़ ड्रिपल को हराकर ट्रिपल टी गाजियाबाद ने चैंपियन ट्राफी अपने नाम की।
यूपी बास्केटबाल लीग का फाइनल मैच मंगलवार देर शाम आरंभ हुआ, जिसमें अलीगढ़ ड्रिपल और ट्रिपल टी गाजियाबाद दोनों टीमों के बीच जीत के लिए कशमकश चलती रही।
दोनों टीमों के बीच एक-एक अंक को लेकर रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, लेकिन अंत में जीत का जश्न ट्राफी के साथ गाजियाबाद की टीम ने मनाया। महामुकाबला अलीगढ़ 79 के मुकाबले ट्रिपल टी गाजियाबाद ने 85 अंकों के साथ जीतकर यूपी बास्केटबाल लीग सीजन-2 ट्राफी हासिल की।
वहीं, द्वितीय रनर अप के लिए हुए मुकाबले में शुरूआत में पिछड़ने के बाद शुभम स्मैशर्स मेरठ ने शानदार वापसी करते हुए रामपुर को शिकस्त देते हुए द्वितीय रनर अप का खिताब अपने नाम किया।
इस दौरान पूर्व कबड्डी गोल्ड मेडलिस्ट साउथ एशियन गेम्स राहुल चौधरी, डा. ऋचा सूद हैमर थ्रो ब्रांज मेडलिस्ट मास्टर्स एशियन गेम्स, डा. सीमा शर्मा, जेके गौड, गुलशन भांबरी, जोगिंदर सिंह, वरुण गौड़, केपी सिंह आदि शामिल रहे।
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