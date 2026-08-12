आंधी-बारिश में नहीं गुल होगी बिजली, ट्रांस हिंडन में 25 KM नई इंसुलेटेड लाइन बिछाने का प्रस्ताव; 80 लाख का बजट

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। बिजनेस प्लान 2026-27 के दूसरे चरण के पार्ट-दो अंतर्गत विद्युत निगम ने करीब 25 किलोमीटर लाइन का प्रस्ताव भेजा है। इस पर करीब 80 लाख एस्टीमेट बनाकर भेजा गया।

इन कार्यों को होने के बाद इन क्षेत्रों में फॉल्ट व बिजली कटौती का रिजल्ट देखा जाएगा। इसके बाद बचे हुए इलाकों में भी कार्य किए जाएंगे।

ट्रांस हिंडन के लोगों को अगले कुछ वर्षों में आंधी-वर्षा के दौरान फॉल्ट से होने वाली बिजली कटौती से नहीं जूझना पड़ेगा। इसके लिए विद्युत निगम ने सबसे पहले यहां के कुछ इलाकों में इंसुलेटेड कंडक्टर लाइन डालने की तैयारी कर ली है।

इससे उन क्षेत्रों की विद्युत लाइन में फॉल्ट की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दरअसल आंधी-वर्षा के दौरान विद्युत निगम के सामने बिजली आपूर्ति करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। बिजली आपूर्ति चालू रहने से फॉल्ट की बढ़ती है संभावना अगर बिजली आपूर्ति चालू रखते हैं तो फॉल्ट होने की संभावना बनी रहती है, जिससे जान माल की भी हानि होने का डर बना रहता है। इसके लिए विद्युत निगम को अघोषित बिजली कटौती करनी पड़ती है।

लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में इस समस्या को पूरी तरह से दूर करने की योजना बना ली है। पहले चरण में करीब 40 किलोमीटर इंसुलेटेड कंडक्टर लाइन डालने की योजना बनाई है। इसके लिए बिजनेस प्लान 2026-27 के तहत 15 किलोमीटर लाइन का प्रस्ताव पास होने के बाद करीब 20 प्रतिशत कार्य कर लिया गया है।

इस पर करीब 60 लाख रुपये का बजट खर्च किया जा रहा है। इसके तहत वसुंधरा, इंदिरापुरम, वैशाली, साइट-चार समेत विभिन्न क्षेत्रों में 11केवी सामान्य लाइन को बदलकर इंसुलेटेड कंडक्टर लाइन में बदला जा रहा है। वर्ष 2030 तक बाकी लाइन को भी बदला जाएगा विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि सामान्य लाइन में फॉल्ट सबसे बड़ी समस्या है। पेड़ों की शाखाओं के कारण भी फॉल्ट हो जाते हैं। इन्हें ठीक करने में घंटों लग जाते हैं। वर्ष 2030 तक सभी क्षेत्रों की लाइनों को बदलने की योजना है।