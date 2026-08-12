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    ट्रांस हिंडन में बिजली कटौती से लोग बेहाल, मेंटेनेंस और लो-वोल्टेज ने बढ़ाई मुश्किल

    By Rahul Kumar Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 08:36 PM (IST)

    ट्रांस हिंडन के विभिन्न इलाकों में बुधवार को मेंटेनेंस और अघोषित कटौती के कारण बिजली गुल रही, जिससे लोगों को गर्मी में परेशानी हुई। ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

    सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

    HighLights

    1. ट्रांस हिंडन में बुधवार को हुई बिजली कटौती।

    2. मेंटेनेंस और अघोषित कटौती से लोग परेशान रहे।

    3. कई इलाकों में लो-वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन के विभिन्न इलाकों में बुधवार को बिजली कटौती हुई। कहीं मेंटेनेंस कार्य के चलते तो कहीं अघोषित कटौती होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। लोगों की शिकायत के बाद भी आपूर्ति सामान्य नहीं हुआ। वहीं कई इलाकों में लो-वोल्टेज व ट्रिपिंग की भी समस्या रही।

    विद्युत उपकेंद्र शालीमार गार्डन से जुड़े विभिन्न फीडरों के क्षेत्रों में पेड़ों की छंटाई का कार्य किया गया। सुबह 10 बजे कार्य शुरू होकर करीब दो बजे खत्म हुआ। इससे इन इलाकों से जुडे़े इलाकों में आपूर्ति ठप रही है।

    बिन बिजली के गर्मी में लोगों के पसीने छूट गए। लोग गर्मी से बचाव के लिए एसी, पंखे व कूलर नहीं चला पाए। लोगों का कहना है कि गर्मी के पांच माह खत्म हो गए।

    अभी तक भी विद्युत निगम कार्य ही करा रहा है। एनसीआर में रहने के बाद भी यहां बिजली कटौती की सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा डीएलएफ कॉलोनी और भोपुरा की कृष्ण विहार कुटी में भी घोषित बिजली कटौती की गई।

    कम वोल्टेज ने किया परेशान

    टीला मोड की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के कुछ हिस्से में लो वोल्टेज की समस्या रही। डी-ब्लाक के मकान नंबर 970 से 1000 तक सभी घरों में 10:30 बजे से लो-वोल्टेज की समस्या शुरू हो गई। इससे यहां के लोग कोई भी उपकरण नहीं चला पाए। कॉलोनी निवासी अनीस का कहना है कि यहां कभी बिजली कटौती तो कभी लो-वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। लगातार शिकायतों के बाद भी कोई समाधान नहीं हो रहा है।

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    बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कार्य किया जा रहे हैं। पेड़ों के कारण तारों में स्पार्किंग होने से फाल्ट हो जाता है इसलिए छंटाई का कार्य किया जा रहा है।
    -बृजेश कुमार, मुख्य अभियंता, जोन-तीन।