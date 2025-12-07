यूपी में SIR ड्यूटी पर तैनात टीचर की मौत, परिवार ने 'दबाव' को बताया जिम्मेदार
मोदीनगर में एक बीएलओ की एसआईआर ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। मृतक शिक्षक थे और साहिबाबाद में ड्यूटी पर थे। शिक्षकों ने दबाव के कारण मौत का आरोप लगाते हुए ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोदीनगर। तिबड़ा रोड स्थित नेहरू नगर कॉलोनी में शुक्रवार रात एक बीएलओ की मौत हो गई। वे मोदीनगर के कॉलेज में शिक्षक थे। एसआईआर कार्य के चलते साहिबाबाद में बीएलओ की ड्यूटी लगी थी। घटना के विरोध में शिक्षकों ने शनिवार सुबह हंगामा किया। अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की।
आरोप लगाया कि एसआईआर कार्य में दबाव के चलते बीएलओ की मौत हुई है। मोदीनगर की नेहरू नगर कॉलोनी के 59 वर्षीय लाल मोहन सिंह मोदीनगर के डॉ. केएन मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज में जीव विज्ञान के शिक्षक थे। एसआईआर कार्य में उनकी ड्यूटी साहिबाबाद के वैशाली सेक्टर-01 स्थित मार्डन पब्लिक स्कूल में लगी थी।
आरोप है कि एसआईआर कार्य के चलते वे परेशान चल रहे थे। कुछ दिन पहले तबीयत भी खराब हो गई थी। शुक्रवार रात को वे घर पर थे। बताया गया कि देर रात उनके सीने में तेज दर्द उठा और कुछ ही देर में मौत हो गई। शनिवार सुबह जब सूचना शहर में फैली तो डॉ. केएन मोदी साइंस एंड कामर्स कॉलेज के शिक्षक मौके पर पहुंचें और प्रदर्शन कर हंगामा किया।
शिक्षकों ने कहा कि मोदीनगर के होने के बावजूद उनकी ड्यूटी साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में लगाई गई। फार्म जमा करने के लिए उनपर दबाव बनाया जा रहा था। बीच में बीमार भी हुए। उच्चाधिकारियों के दबाव के चलते लाल मोहन की मौत हुई है।
सूचना पर एसडीएम मोदीनगर अजित कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचें और मृतक के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। एसडीएम ने बताया कि बीएलओ पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। नियमानुसार कार्य करने के लिए निर्देश दिये गए हैं। वे खुद बीएलओ के अंतिम संस्कार में पहुंचे और स्वजन को सांत्वना दी।
