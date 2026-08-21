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गाजियाबाद: केडीपी ग्रैंड सवाना सोसायटी में 8वीं मंजिल से गिरकर एडवोकेट की मौत, पुलिस कर रही हर एंगिल से जांच

By vineet kumar Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Fri, 21 Aug 2026 08:16 AM (IST)

गाजियाबाद की केडीपी ग्रैंड सवाना सोसायटी में 77 वर्षीय टैक्स एडवोकेट अशोक घई की आठवीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह आत्महत्या है या हादसा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

सूचना मिलने पर नंदग्राम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

सूचना मिलने पर नंदग्राम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

HighLights

  1. केडीपी ग्रैंड सवाना सोसायटी में टैक्स एडवोकेट की मौत।

  2. अशोक घई की आठवीं मंजिल से गिरकर हुई मृत्यु।

  3. पुलिस आत्महत्या या हादसे की जांच में जुटी।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन स्थित केडीपी ग्रैंड सवाना सोसायटी में बृहस्पतिवार देर रात बजे आठवीं मंजिल से गिरकर 77 वर्षीय टैक्स एडवोकेट अशोक घई की मौत हो गई। सूचना मिलने पर नंदग्राम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

अशोक घई अपने परिवार के साथ सोसाइटी की आठवीं मंजिल पर रहते थे। उनकी मौत आत्महत्या से हुई है या वह हादसे का शिकार हुए हैं, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।

पुलिस के मुताबिक बृहस्पतिवार रात करीब 10 बजे सूचना मिली कि केडीपी ग्रैंड सवाना सोसायटी में एक व्यक्ति नीचे गिर गया है। पुलिस मौके पर पहुंची तो अशोक घई की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने स्वजन से बातचीत कर घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। घटनास्थल की जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया।

एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि अशोक घई अपने स्वजन के साथ आठवीं मंजिल पर रहते थे। उनकी गिरने से मौत हुई है। उन्होंने आत्महत्या की है अथवा किसी हादसे में नीचे गिरे हैं, इसकी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी।

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