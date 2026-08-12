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    दिल्ली-NCR वालों को मिलेगा विलेज लाइफ का मजा, वीकेंड बिताने के लिए गाजियाबाद का 'सुराना' होगा बेस्ट ऑप्शन

    By Abhishek Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:59 AM (IST)

    गाजियाबाद का सुराना गांव अब जेन अल्फा को खेती-किसानी, ग्रामीण जीवनशैली और ऐतिहासिक विरासत से परिचित कराएगा। पर्यटन विभाग ने गांव के विकास के लिए 80 ला ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर। सौजन्य- ai generated

    सांकेतिक तस्वीर। सौजन्य- ai generated

    HighLights

    1. जेन अल्फा को खेती-किसानी और ग्रामीण जीवनशैली सिखाएगा।

    2. सुराना गांव ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र।

    3. पर्यटन विभाग ने गांव के विकास को 80 लाख दिए।

    अभिषेक सिंह, गाजियाबाद। एक वक्त था जब माता-पिता के साथ बच्चे भी रोजाना खेत में जाते थे, उनको बचपन से ही यह पता होता था कि फसल किस तरह से पैदा की जाती है, किस फसल से क्या तैयार होता है। गांव में लोग किस तरह से रहते हैं, एलपीजी गैस आने से पहले खाना किस तरह से मिट्टी के चूल्हे पर पकाया जाता था।

    ज्यादातर शहरी और कुछ ग्रामीण क्षेत्र में अब ऐसा नहीं है, घरों से मिट्टी के चूल्हे गायब हो गए हैं। आटा और चावल बंद पैकेट में घर पर आता है। ऐसे में वर्तमान में स्कूल में शिक्षा ले रहे ज्यादातर जेन अल्फा को यह पता ही नहीं होता कि खेती किस तरह से की जाती है।

    उनको अब सुराना गांव में आकर पता चल सकेगा कि बंद पैकेट में घर पर पहुंचने वाला चावल, आटा या अन्य खाद्य पदार्थ किस तरह से खेत में पैदा किया जाता है, किसान किस तरह से इन फसलों को तैयार करने के लिए कड़ी धूप में पसीना बहाते हैं।

    क्यों किया गया सुराना गांव का चयन?

    पर्यटन विभाग ने गाजियाबाद के सुराना गांव को पर्यटन के साथ ही अध्ययन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, यही वजह है कि गांव में विकास कार्य के लिए 80 लाख का बजट जारी किया गया है।

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    सुराना गांव स्थित घुमेश्वेर महादेव शिव मंदिर l जागरण 

    क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी दीपिका सिंह ने बताया कि सुराना गांव का चयन इसलिए भी किया गया है कि यहां पर ग्रामीण परिदृश्य तो दिखेगा ही, बाहर से आने वाले लोगों के रुकने के लिए व्यवस्था भी बेहतर होगी।

    वीकेंड पर कर सकेंगे स्टे

    यह गांव ऐतिहासिक रूप से भी विशेष महत्व रखता है। इस गांव में बागपत के पुरा महादेव मंदिर के समकालीन घूमेश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर के सुंदरीकरण का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा कराया जा चुका है। इस गांव के रहने वाले लोग अपने घरों को प्रदेश सरकार द्वारा होम स्टे की नीति के तहत ठहरने का प्रबंध करते हैं, कुछ लोगों ने रिसोर्ट भी बनाए हैं। जहां पर दिल्ली व एनसीआर में रहने वाले लोग वीकेंड पर आकर रुक सकते हैं।

    गांव का ऐतिहासिक महत्व

    यह गांव हरनंदी नदी के किनारे पर स्थित है। कहा जाता है कि सुराना गांव को राजस्थान के अलवर से आए लोगों ने सुराना गांव को आबाद किया थ। यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जब तनातनी चल रही थी तब पृथ्वीराज चौहान के वंशजों को सुराना गांव में शरण दी गई थी।

    इसका पता जब मोहम्मद गौरी को चला तो उसने कई तरह का प्रलोभन लोगों दिया और पृथ्वीराज चौहान के वंशजों को सौंपने की बात कही लेकिन सुराना गांव के लोग लालच में नहीं फंसे तो मोहम्मद गौरी ने रक्षाबंधन के दिन अपनी विशाल सेना के साथ सुराना गांव पर धावा बोल दिया, इस दौरान गांव के लोगों ने पृथ्वीराज के वंशजों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और मोहम्मद गौरी की सेना का बहादुरी से सामना किया और वीरगति को प्राप्त हुए। यही वजह है कि इस गांव में रक्षाबंधन का त्योहार अब भी नहीं मनाया जाता है।

     

     