ससुरालियों ने किया इतना तंग, परेशान हो गया शख्स; अब उठाया खौफनाक कदम; पुलिस ने शुरू की जांच

संवाद सहयोगी, लोनी। अंकुर विहार थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ने उनके बेटे को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए पत्नी समेत चार ससुरालियों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

मुजफ्फरनगर खतौली निवासी सइदा ने बताया कि उनके बेटे वसीम शेख की शादी लोनी की नसबंदी कालोनी निवासी सोनिया उर्फ सोनी से हुई थी। शादी के बाद बहू ने बेटे से झगड़ा करना शुरू कर दिया। ससुरालियों से शिकायत करने पर वह बेटी का साथ देते हुए वो भी प्रताड़ित करने लगे। समझाने के बाद भी वह कई बार स्वजन के सामने बेटे को गाली गलौज कर मारपीट भी कर चुके थे।

बहू से तंग आकर बेटा लोनी निवासी अपने ससुरालियों के निकट किराये पर मकान लेकर रहने लगा। 20 अक्टूबर को ससुरालियों ने काल कर बताया कि वसीम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उनका का आरोप है कि बेटे ने पत्नी, सास रहीसा, साला शहनवाज व साली से तंग आकर आत्महत्या की है।