ससुरालियों ने किया इतना तंग, परेशान हो गया शख्स; अब उठाया खौफनाक कदम; पुलिस ने शुरू की जांच
लोनी में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मृतक वसीम शेख की शादी सोनिया से हुई थी, जिसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया था। ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण वसीम ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पत्नी, सास, साला और साली के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, लोनी। अंकुर विहार थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ने उनके बेटे को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए पत्नी समेत चार ससुरालियों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
मुजफ्फरनगर खतौली निवासी सइदा ने बताया कि उनके बेटे वसीम शेख की शादी लोनी की नसबंदी कालोनी निवासी सोनिया उर्फ सोनी से हुई थी। शादी के बाद बहू ने बेटे से झगड़ा करना शुरू कर दिया। ससुरालियों से शिकायत करने पर वह बेटी का साथ देते हुए वो भी प्रताड़ित करने लगे। समझाने के बाद भी वह कई बार स्वजन के सामने बेटे को गाली गलौज कर मारपीट भी कर चुके थे।
बहू से तंग आकर बेटा लोनी निवासी अपने ससुरालियों के निकट किराये पर मकान लेकर रहने लगा। 20 अक्टूबर को ससुरालियों ने काल कर बताया कि वसीम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उनका का आरोप है कि बेटे ने पत्नी, सास रहीसा, साला शहनवाज व साली से तंग आकर आत्महत्या की है।
एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि शिकायत पर पत्नी सोनिया उर्फ सोनी, सास रहीसा, साला शहनवाज व साली बेबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
