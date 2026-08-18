वंदे मातरम गायन विवाद पर सोनिया गांधी की बढ़ीं मुश्किलें, गाजियाबाद कोर्ट में दर्ज हुई शिकायत
गाजियाबाद की एमपी/एमएलए अदालत में सोनिया गांधी के खिलाफ वंदे मातरम गायन में कथित हस्तक्षेप को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने यह शिकायत दाखिल की है, जिस पर अदालत 8 सितंबर को सुनवाई करेगी।
HighLights
सोनिया गांधी के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज।
वंदे मातरम गायन में कथित हस्तक्षेप का आरोप।
गाजियाबाद अदालत 8 सितंबर को सुनवाई करेगी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के गायन के दौरान कथित रूप से हस्तक्षेप करने के मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ गाजियाबाद की एमपी/एमएलए अदालत में शिकायत दाखिल की गई है।
हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने यह शिकायत एसीजेएम-द्वितीय की अदालत में दाखिल की है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख तय की है।
शिकायत में 15 अगस्त को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह का जिक्र किया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसी कार्यक्रम में वंदे मातरम् का गायन किया जा रहा था।
वीडियो को साक्ष्य के तौर पर स्वीकार करने की मांग
विष्णु गुप्ता ने आरोप लगाया है कि गायन के दौरान सोनिया गांधी ने कथित तौर पर इशारा कर उसे रोकने का निर्देश दिया। उनका दावा है कि कार्यक्रम में हुई इस पूरी गतिविधि का वीडियो उपलब्ध है। घटना के बाद यह वीडियो सार्वजनिक रूप से प्रसारित भी हुआ।
शिकायतकर्ता ने अदालत से कार्यक्रम की वीडियो रिकार्डिंग को साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किए जाने की मांग की है। इसके आधार पर मामले में कानूनी कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है। अदालत ने शिकायत पर सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख निर्धारित की है।
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