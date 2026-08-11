शिखर एन्क्लेव में घटिया निर्माण और अधूरे काम, निवासियों ने उठाई जांच की मांग
वसुंधरा स्थित शिखर एन्क्लेव सोसायटी में घटिया निर्माण सामग्री और अधूरे कामों को लेकर निवासियों ने नाराजगी जताई है। ...और पढ़ें
HighLights
शिखर एन्क्लेव में घटिया निर्माण सामग्री और अधूरे काम।
निवासियों ने आइजीआरएस और जीडीए को लिखा पत्र।
उच्च स्तरीय तकनीकी टीम से जांच की मांग की।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। वसुंधरा स्थित शिखर एन्क्लेव साेसायटी बनाने में घटिया निर्माण सामग्री और अधूरे कामों पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। इस मामले में आइजीआरएस और जीडीए अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है।
सेक्टर-15 स्थित शिखर एन्क्लेव निवासी संदीप गुप्ता ने बताया कि सरकारी तंत्र की दोहरी नीति है। निजी बिल्डर पर शिकंजा कसा जाता है लेकिन कमियों पर सरकारी विभागों पर कार्रवाई नहीं होती।
उन्होंने बताया कि आवास विकास परिषद द्वारा निर्मित शिखर एन्क्लेव परियोजना में निर्माण की गंभीर कमियां, लटकी हुई मरम्मत और अधूरे पड़े विकास कार्य अब आवंटियों के लिए जी का जंजाल बन चुके हैं।
आविप ने माना अधूरा है काम
पिछले कई साल से इसकी आवाज उठाई जा रही है। इसके बाद परिषद के अधिकारियों ने भी गलती मानी थी लेकिन, काम नहीं कराया गया। आवास विकास परिषद ने माना था कि इमारतों की बाहरी मरम्मत और फाइनल पेंट का काम रह गया है।
यूजीआर के ऊपर इलेक्ट्रिक पैनल बाक्स के लिए अलग कक्ष बनाना, पार्किंग से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के आश्वासन भी दिए गए, जो पूरे नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि पिछले साल दिसंबर में हुई परिषद की बोर्ड बैठक के दौरान शिखर एन्क्लेव के मुद्दों पर विचार किया गया था।
उन्होंने बताया कि इस परियोजना में उच्च स्तरीय तकनीकी टीम से जांच की मांग समेत अधूरे कार्याें को पूरा कराने की मांग की गई है। आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता निखिल माहेश्वरी ने बताया कि इस विषय पर आवंटियों से जल्द वार्ता की जाएगी।