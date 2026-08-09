मोदीनगर में दो कांवड़ियों के लिए देवदूत बने SDRF जवान, जान पर खेलकर बचाई जान

संवाद सहयोगी, मुरादनगर। गंगनहर में नहाने के दौरान डूबते दो कांवड़ियों के लिए एसडीआरएफ के जवान देवदूत साबित हुए। एसडीआएफ के दो जवानों ने नहर में डूबते कांवड़ियों को तैरकर बाहर निकाला। बचाए गए दोनों कांवड़ियों ने एसडीआरएफ के प्रति आभार प्रकट किया।

कांवड़ मेले के के दौरान किसी संभावित हादसे से बचने के लिए स्थानीय गोताखोंरों, एनडीआरएफ के फ्लड टीम के अलावा राज्य आपदा मोचन बल ( एसडीआरफ ) की एफ दल की तृतीय टीम को तैनात किया गया है। शनिवार सुबह दिल्ली के शाहाबाद क्षेत्र के रहने वाले पवन सिंह कांवड़ लाने के दौरान विश्रााम करते समय नहर में नहाने लगे। गहरे पानी के जाने के चलते पवन डूबने लगा।

युवक को डूबते देखकर वहां तैनात एसडीआरएफ के जवान विपिन कुमार और अमित अवस्थी ने तत्परता दिखाते हुए मोटरबोट लेकर डूबते कांवड़िये के पास पहुंचे और नहर सकुशल नहर बाहर निकाला। हादसे के कुछ घंटों बाद दिल्ली के खजूरी क्षेत्र का रहने वाला कांवड़िया गोपाल शर्मा भी नहर में डूबने लगा।

उस समय दोनों जवान मोटरबोट से दूर थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए दोनों नहर में कूद गए और तैरते हुए युवक के पास पहुंच गए। दोनों ने तैरते हुए युवक को नहर से बाहर निकाला। बचाए गए दोनों युवकों ने एसडीआएफ के जवानों के प्रति आभार प्रकट किया।

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