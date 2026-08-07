गाजियाबाद दुष्कर्म पीड़िता केस: इलाज से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दो अस्पताल देंगे 12 लाख रुपये मुआवजा

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गाजियाबाद के दो निजी अस्पतालों को चार वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के पिता को कुल 12 लाख रुपये देने का निर्देश दिया।

इलाज करने से इन्कार कर दिए जाने के बाद इस बच्ची की मौत हो गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले ने कानूनी सुरक्षा उपायों और धरातल पर उनके कार्यान्वयन के बीच परेशान करने वाले अंतर को उजागर किया है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि वह गंभीर अपराध के पीड़ितों को संभालने के लिए अस्पतालों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए व्यापक दिशानिर्देश (गाइडलाइंस) बनाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी चूक दोबारा न हो।

पांच घंटे बाद भी जिंदा थी बच्ची पीठ ने विशेष जांच दल (एसआइटी) के इस निष्कर्ष पर संज्ञान लिया कि बच्ची गंभीर चोटों के बाद भी करीब पांच घंटे तक जिंदा रही, लेकिन उसे समय पर इलाज नहीं मिला। पीठ ने सेंट जोसेफ (मरियम) हास्पिटल को 10 लाख रुपये और खजान सिंह मन्नवी हेल्थ केयर को दो लाख रुपये चार हफ्ते के अंदर दिवंगत बच्ची के पिता को देने का निर्देश दिया।

पीठ बच्ची के दिहाड़ी मजदूर पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें घटना की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने इससे पहले एसआइटी का गठन किया था। यह मामला 16 मार्च को बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म एवं हत्या से जुड़ा है।

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