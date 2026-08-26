साहिबाबाद साइट-4 में 1.33 करोड़ की लागत से संवरेगा रामलीला पार्क, यूपीसीडा ने दी मंजूरी
यूपीसीडा ने साहिबाबाद साइट-4 औद्योगिक क्षेत्र में रामलीला पार्क के विकास के लिए 1.33 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह परियोजना तीन माह में पूरी होगी, जिससे स्थानीय लोगों और कर्मचारियों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएँ मिलेंगी।
HighLights
यूपीसीडा ने रामलीला पार्क विकास को 1.33 करोड़ रुपये दिए।
साहिबाबाद साइट-4 औद्योगिक क्षेत्र में तीन माह में कार्य पूरा।
पार्क से बढ़ेंगी हरियाली, सामुदायिक गतिविधियां और सार्वजनिक सुविधाएँ।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साहिबाबाद साइट-4 औद्योगिक क्षेत्र में रामलीला पार्क के विकास का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने कड़कड़ गांव के पास स्थित रामलीला पार्क के विकास के लिए 1,33,58,967 रुपये खर्च करेगा। कार्यदायी संस्था को तीन माह में कार्य पूरा करने होंगे।
औद्योगिक क्षेत्र साइट-4 में पार्क के विकास को लेकर लंबे समय से आवश्यकता के साथ मांग भी की जा रही थी। पार्क के विकसित होने से आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को सार्वजनिक स्थल की सुविधा मिलेगी।
पार्क से बढ़ेंगी सुविधाएं और हरियाली
वहीं, रामलीला सहित अन्य सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन के लिए भी बेहतर स्थान उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में हरियाली और सुविधाओं पर विशेष जाेर होगा। औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं।
ऐसे में पार्क का विकास केवल सामुदायिक गतिविधियों के लिहाज से ही नहीं, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर सार्वजनिक वातावरण मिलेगा। उक्त जानकारी देते हुए यूपीसीडा उप महाप्रबंधक सलिल यादव ने बताया कि पार्क को आमजन की सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र के सुंदरीकरण पर भी काम किया जा रहा है।
यह भी पढ़ें- यूपी में कम जमीन पर भी बनेंगे IT पार्क, अब छोटे शहरों में आइटी सेक्टर में निवेश बढ़ाने की तैयारी
यह भी पढ़ें- नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रांची में बनेंगे स्टेट इनोवेशन पार्क, स्टेट रिसर्च पार्क और स्टेट टेक्नोलाजी पार्क