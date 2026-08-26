साहिबाबाद साइट-4 में 1.33 करोड़ की लागत से संवरेगा रामलीला पार्क, यूपीसीडा ने दी मंजूरी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साहिबाबाद साइट-4 औद्योगिक क्षेत्र में रामलीला पार्क के विकास का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने कड़कड़ गांव के पास स्थित रामलीला पार्क के विकास के लिए 1,33,58,967 रुपये खर्च करेगा। कार्यदायी संस्था को तीन माह में कार्य पूरा करने होंगे।

औद्योगिक क्षेत्र साइट-4 में पार्क के विकास को लेकर लंबे समय से आवश्यकता के साथ मांग भी की जा रही थी। पार्क के विकसित होने से आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को सार्वजनिक स्थल की सुविधा मिलेगी।

पार्क से बढ़ेंगी सुविधाएं और हरियाली वहीं, रामलीला सहित अन्य सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन के लिए भी बेहतर स्थान उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में हरियाली और सुविधाओं पर विशेष जाेर होगा। औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं।