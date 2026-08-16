गाजियाबाद में फ्लाईओवर के पास मिले शव की गुत्थी सुलझी, ईंट मारकर हत्या करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। साहिबाबाद थाना पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर 8 अगस्त को मोहन नगर फ्लाईओवर के पास बरामद हुए शव की वारदात का पर्दाफाश किया है। गाली देने पर विवाद के बाद तीन युवकों ने सिर में ईंट मारकर हत्या की थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों को जेल भेज दिया है।

मूलरूप से बुलंदशहर के रहने वाले लखवेंद्र साहिबाबाद के अर्थला में पिता के साथ किराए पर रहते थे। वह पांच अगस्त को पिता से खाने लाने की बात कहकर घर से गए थे। आठ अगस्त को उनका शव डीसीपी आफिस के पास झाड़ियों में बरामद हुआ था।

बता दें कि परिजनों ने 10 अगस्त को उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जिसके बाद मोर्चरी में मृतक की शिनाख्त की थी। मृतक के भाई बबलू ने उनकी दूसरी पत्नी, उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

माता मंदिर के पास से गिरफ्तार किया एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि पुलिस ने चेकिंग के समय नागद्वार से माता मंदिर के पास से तीन आरोपितों को बाइक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपितों ने अपने नाम अजीत, आलिद और पप्पी उर्फ शाहनवाज निवासी कैला भट्ठा बताए।