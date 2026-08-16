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गाजियाबाद में फ्लाईओवर के पास मिले शव की गुत्थी सुलझी, ईंट मारकर हत्या करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

By Ajay Saxena Edited By: Kapil Kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 12:13 PM (IST)

साहिबाबाद पुलिस ने मोहन नगर फ्लाईओवर के पास मिले शव की गुत्थी सुलझा ली है। गाली देने पर हुए विवाद में ईंट मारकर हत्या करने वाले तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

हत्या करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार। जागरण

हत्या करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार। जागरण

HighLights

  1. साहिबाबाद पुलिस ने हत्या के तीन आरोपित पकड़े।

  2. मोहन नगर फ्लाईओवर के पास मिला था शव।

  3. गाली देने पर विवाद में ईंट से हमला किया।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। साहिबाबाद थाना पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर 8 अगस्त को मोहन नगर फ्लाईओवर के पास बरामद हुए शव की वारदात का पर्दाफाश किया है। गाली देने पर विवाद के बाद तीन युवकों ने सिर में ईंट मारकर हत्या की थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों को जेल भेज दिया है।

मूलरूप से बुलंदशहर के रहने वाले लखवेंद्र साहिबाबाद के अर्थला में पिता के साथ किराए पर रहते थे। वह पांच अगस्त को पिता से खाने लाने की बात कहकर घर से गए थे। आठ अगस्त को उनका शव डीसीपी आफिस के पास झाड़ियों में बरामद हुआ था।

बता दें कि परिजनों ने 10 अगस्त को उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जिसके बाद मोर्चरी में मृतक की शिनाख्त की थी। मृतक के भाई बबलू ने उनकी दूसरी पत्नी, उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

माता मंदिर के पास से गिरफ्तार किया

एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि पुलिस ने चेकिंग के समय नागद्वार से माता मंदिर के पास से तीन आरोपितों को बाइक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपितों ने अपने नाम अजीत, आलिद और पप्पी उर्फ शाहनवाज निवासी कैला भट्ठा बताए।

उन्होंने बताया कि छह अगस्त को रात के समय लखेंद्र मोहन नगर से वसुंधरा जाने वाली सड़क किनारे नशे की हालत में बैठा था। उसका गाली-गलौज को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर आरोपितों ने ईंट से उसके सिर पर वार कर घायल कर दिया था। इसके बाद उसे कूड़े के ढेर पर धक्का देकर फरार हो गए थे।

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पुलिस चौकी पर जमा किया फोन

आरोपितों को शक था कि लखेंद्र पुलिस को सूचना दे सकता है। इसके चलते आरोपित उसका फोन लेकर चले गए। बाद में आरोपितों ने फोन को रास्ते में पड़ा मिलने की बात बताते हुए कैला भट्ठा पुलिस चौकी पर जमा कर दिया था।