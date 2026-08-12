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    त्योहारों का डबल धमाका: तीज के लिए हरी चूड़ियां तो राखी के लिए 'इविल आई' बैंड, साहिबाबाद के बाजारों में उमड़ी भीड़

    By Shobhit Sharma Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:08 PM (IST)

    साहिबाबाद के बाजारों में हरियाली तीज और रक्षाबंधन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। महिलाएं हरी चूड़ियों और डिजाइनर राखियों सहित विभिन्न उत्पादों की खरीद ...और पढ़ें

    राखी से सजे बाजार

    राखी से सजे बाजार

    HighLights

    1. हरियाली तीज और रक्षाबंधन के लिए साहिबाबाद के बाजार तैयार।

    2. हरी चूड़ियां, डिजाइनर राखियां और घेवर की खूब बिक्री।

    3. बच्चों के लिए कार्टून और बड़ों के लिए 'इविल आई' राखी।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। हरियाली तीज और रक्षाबंधन पर्व के लिए बाजारों में तैयारी शुरू हो गई है। दोनों त्योहारों से जुड़े उत्पादों की बिक्री खूब हो रही है।

    हरियाली तीज पर महिलाएं साड़ियां, शृंगार का सामान, चूड़ियाें की खरीदारी कर रही हैं जबकि दूर-दराज रहने वाले भाइयों के लिए राखियों की खरीदारी भी शुरू हो गई है। राखियों में बच्चों की पसंद को तो ध्यान रखा ही गया है। साथ ही बड़ों के लिए भी आकर्षक डिजाइन उतारे गए हैं।

    पहले बात की जाए शनिवार को होने वाले त्योहार हरियाली तीज की तो इस त्योहार पर शृंगार का विशेष महत्व महिलाओं के लिए है। वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम, कौशांबी, राजेंद्र नगर, शालीमार गार्डन, महाराजपुर, झंडापुर समेत अन्य इलाकों में हरियाली तीज के लिए साड़ियों, डिजाइनर ड्रेस, चूड़ियों की बिक्री शुरू हो गई है।

    मॉल में डिजाइनर ड्रेस की खरीदारी पर छूट महिलाओं को मिल रही है। इसके अलावा शृंगार के सामान में सबसे अधिक मांग हरी चूड़ियों की है। फिरोजाबाद से कांच की डिजाइन चूड़ियों को खरीदा जा रहा है।

    घेवर की खुशबू से महके बाजार

    हरियाली तीज पर बिक्री के लिए घेवर की मांग भी बाजार में हैं। घेवर की खुशबू से बाजार महक रहे हैं। अलग-अलग स्वाद में घेवर बाजार में उपलब्ध है। इनमें मावा-मलाई घेवर, केसर घेवर, फैनी की बिक्री खूब हो रही है।

    राखियों के अलग-अलग डिजाइन बाजार में उपलब्ध

    तीज के बाद राखियों के अलग-अलग डिजाइन बाजार में उपलब्ध हैं। इनमें गिफ्ट पैक से लेकर पूजा की थाली तक लोगों को खरीदने के लिए मिल रही है। विक्रेता वैशाली ने बताया कि बाजार में 150 से अधिक डिजाइन राखी हैं। इनमें भाई-भाभी-भतीजा का राखी पैक समेत अन्य उपलब्ध हैं, जिन्हें लोग पसंद कर रहे हैं।

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    बच्चों के लिए विशेष राखी

    बाजार में बच्चों के लिए विशेष राखियां उपलब्ध हैं। इनमें कार्टून कैरेक्टर वाले बैंड, नवजात के लिए मुलायम कपड़े वाली राखी, स्पिनर राखी, मैग्नेट वाली राखी, म्यूजिक और लाइट वाले बैंड उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 30 रुपये से लेकर 400 रुपये तक में है।

    भइया-भाभी के लिए राखी पैक

    भइया और भाभी के लिए राखियों के विशेष पैक उतारे गए हैं। इनमें भाई के लिए राखी जबकि भाभी के लिए डिजाइनर घड़ी भी है। इसके अलावा गिफ्ट पैक में सिल्वर मैटेलिक राखी, चंदन और इविल आइ वाली राखियों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। मारवाड़ी लोगों की पसंद के अनुसार भी बड़ी मोतियों के डिजाइन वाली राखी भी बाजार में बिक रही है।