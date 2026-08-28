साहिबाबाद में पुराने विवाद में युवक की चाकू घोंपकर हत्या, आरोपितों की तलाश में दबिश तेज

अजय सक्सेना, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र की सीमा चौकी क्षेत्र में देर रात पुराने मामूली विवाद को लेकर एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक अयान दिल्ली गाजीपुर मुर्गा मंडी में काम करता था। पुलिस शव पोस्टमार्टम को भेजकर मामले की जांच मे जुटी है।

दिल्ली गाजीपुर मुर्गा मंडी में काम करने वाले अयान का कुछ युवकों से पहले से विवाद चल रहा था। देर रात हुए विवाद के दौरान कहासुनी हो गई। जिसके बाद आरोपितों ने अयान पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।