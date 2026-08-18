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साहिबाबाद में फुटपाथों पर अतिक्रमण से जाम और पैदल यात्रियों को परेशानी

By Shobhit Sharma Edited By: Pooja Tripathi
Updated: Tue, 18 Aug 2026 07:38 PM (IST)

इंदिरापुरम वेलफेयर एसोसिएशन ने साहिबाबाद के शक्तिखंड 1-4 में फुटपाथों पर अतिक्रमण की शिकायत की है।

फुटपाथ पर अतिक्रमण, लोग परेशान।

फुटपाथ पर अतिक्रमण, लोग परेशान।

HighLights

  1. शक्तिखंड 1-4 में फुटपाथों पर अतिक्रमण की शिकायत।

  2. ठेली-पटरी और डिलीवरी वाहनों से जाम की समस्या।

  3. नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शक्तिखंड-1 से लेकर चार की ओर मंगल चौक से यशोदा मार्ग पर फुटपाथ पर अतिक्रमण को लेकर इंदिरापुरम वेलफेयर एसोसिएशन ने नगर निगम से शिकायत की है।

महासचिव सुदर्शन अवस्थी ने बताया कि नगर आयुक्त और जोनल प्रभारी के नाम ज्ञापन दिया गया है। फुटपाथ पर ठेली-पटरी वालों ने अतिक्रमण कर रखा है जबकि कुछ जगह ई-कामर्स पोर्टल पर बिकने वाले उत्पादों की डिलीवरी करने वालों के वाहन खड़े हुए हैं।

ऐसे में अक्सर यहां जाम की स्थिति बनी रहती है जबकि लोगों को बीच सड़क पर गुजरना पड़ता है। उन्होंने प्रवर्तन टीमों से अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाने की मांग की है। जोनल प्रभारी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि शिकायत पर संज्ञान लेकर जल्द ही अतिक्रमण हटवाया जाएगा।