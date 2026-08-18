साहिबाबाद में फुटपाथों पर अतिक्रमण से जाम और पैदल यात्रियों को परेशानी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शक्तिखंड-1 से लेकर चार की ओर मंगल चौक से यशोदा मार्ग पर फुटपाथ पर अतिक्रमण को लेकर इंदिरापुरम वेलफेयर एसोसिएशन ने नगर निगम से शिकायत की है।

महासचिव सुदर्शन अवस्थी ने बताया कि नगर आयुक्त और जोनल प्रभारी के नाम ज्ञापन दिया गया है। फुटपाथ पर ठेली-पटरी वालों ने अतिक्रमण कर रखा है जबकि कुछ जगह ई-कामर्स पोर्टल पर बिकने वाले उत्पादों की डिलीवरी करने वालों के वाहन खड़े हुए हैं।