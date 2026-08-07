साहिबाबाद में बंद फ्लैट में लगी आग से सिलिंडर फटा, दमकल ने 35 मिनट में पाया काबू; शॉर्ट सर्किट से हादसा

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वैशाली स्थित ग्रीन स्ट्रीट अपार्टमेंट में शुक्रवार सुबह करीब पौने चार बजे एक बंद फ्लैट में आग लग गई। आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि फ्लैट में रखा गैस सिलेंडर फट गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।

दमकल कर्मियों ने बंद फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और करीब 35 मिनट की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग की खबर से आसपास के निवासियों में दहशत फैल गई। दमकल कर्मियों ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।