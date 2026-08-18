 'नहीं छोडूंगा, चाहे जेल क्यों न जाना पड़े', सोसायटी में कुत्ता भौंकने पर बैंक अधिकारी को रेप और मर्डर की धमकी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र की एक सोसायटी में कुत्ते को घुमाने के दौरान एक व्यक्ति ने सरकारी बैंक की अधिकारी को दुष्कर्म और लाश को ठिकाने लगाने की धमकी दी।

घटना के समय पीड़िता सोसायटी में अपने कुत्ते को घुमा रही थी। पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित की तलाश में जुटी है।

एक सोसायटी में रहने वाली महिला ने बताया कि 15 अगस्त को रात करीब नौ बजे वह कॉरिडोर में अपने पालतू कुत्ते को टहला रही थी। इसी दौरान कुत्ता एक व्यक्ति पर भौंकने लगा।

कुत्ते के फौंकने पर उन्होंने व्यक्ति से सॉरी कहा लेकिन व्यक्ति ने गाली गलौज देना शुरू कर दिया। उन्होंने व्यक्ति से सॉरी कहने के बावजूद गाली देने का कारण पूछा तो उसने कहा कि वह ऐसे ही गाली देगा।

वीडियो बनाने पर तोड़ा फोन और धमकाया

आरोप है कि उन्होंने मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने का प्रयास किया तो आरोपित ने मोबाइल तोड़ दिया। मोबाइल की कीमत करीब एक लाख रुपये थी। जबकि उसमें करीब एक लाख रुपये का डाटा पड़ा था।