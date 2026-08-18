'नहीं छोडूंगा, चाहे जेल क्यों न जाना पड़े', सोसायटी में कुत्ता भौंकने पर बैंक अधिकारी को रेप और मर्डर की धमकी
साहिबाबाद की एक सोसायटी में कुत्ते के भौंकने पर एक व्यक्ति ने सरकारी बैंक अधिकारी को दुष्कर्म और हत्या की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
HighLights
साहिबाबाद में बैंक अधिकारी को मिली रेप-मर्डर की धमकी।
कुत्ते के भौंकने पर भड़के व्यक्ति ने दिया अंजाम।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र की एक सोसायटी में कुत्ते को घुमाने के दौरान एक व्यक्ति ने सरकारी बैंक की अधिकारी को दुष्कर्म और लाश को ठिकाने लगाने की धमकी दी।
घटना के समय पीड़िता सोसायटी में अपने कुत्ते को घुमा रही थी। पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित की तलाश में जुटी है।
एक सोसायटी में रहने वाली महिला ने बताया कि 15 अगस्त को रात करीब नौ बजे वह कॉरिडोर में अपने पालतू कुत्ते को टहला रही थी। इसी दौरान कुत्ता एक व्यक्ति पर भौंकने लगा।
कुत्ते के फौंकने पर उन्होंने व्यक्ति से सॉरी कहा लेकिन व्यक्ति ने गाली गलौज देना शुरू कर दिया। उन्होंने व्यक्ति से सॉरी कहने के बावजूद गाली देने का कारण पूछा तो उसने कहा कि वह ऐसे ही गाली देगा।
वीडियो बनाने पर तोड़ा फोन और धमकाया
आरोप है कि उन्होंने मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने का प्रयास किया तो आरोपित ने मोबाइल तोड़ दिया। मोबाइल की कीमत करीब एक लाख रुपये थी। जबकि उसमें करीब एक लाख रुपये का डाटा पड़ा था।
आरोप है कि व्यक्ति ने उन्हें दुष्कर्म करने और उनकी लाश को ठिकाने लगाने की धमकी दी। उसने कहा कि पहले वह उससे बच गई। इस बार नहीं बचने देगा। चाहें उसे जेल क्यों न जाना पड़े।
शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए। लोगों के एकत्र होने पर आरोपित वहां से चला गया। पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपित को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जाएगी।