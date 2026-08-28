साहिबाबाद में धूमधाम से मना रक्षाबंधन, बहनों ने बांधी राखी; बच्चों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को भी बांधा रक्षासूत्र

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन में शुक्रवार को बहन-भाई के पवित्र प्रेम का महापर्व रक्षाबंधन धार्मिक रीति-रिवाज के साथ मनाया गया।

शुभ मुहूर्त पर बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा तो भाइयों ने भी उनकी रक्षा और देखभाल करने की शपथ ली। सुबह से शुरू हुआ पूजन और टीका का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा।

वसुंधरा सेक्टर- दो में राखी बंधवाने के बाद सेल्फी देता भाई पल्लव शर्मा। सौ. स्वयं

ट्रांस हिंडन के वैशाली, वसुंधरा, कौशांबी, साहिबाबाद, राजेंद्रनगर, लाजपत नगर समेत सभी इलाकों में शनिवार सुबह के साथ ही पर्व का उल्लास दिखाई देने लगा। दूरदराज में रहने वाली बहनें अपने भाइयों के घर पहुंची।

मुहूर्त के अनुसार भाइयों का पूजन कर उनकी आरती उतारी। रोली, चंदन का तिलक कर कलाइयों पर राखी बांधी। भाइयों ने बहनों का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें उपहार भेंट किए।

दिल्ली-99 सोसायटी के अमित प्रकाश ने बताया कि रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है, जिसपर हम अपनी बहन से राखी बंधवा कर उनकी सुरक्षा करने का वचन देते हैं, लेकिन इस दौरान हमें हर लड़की की सुरक्षा की शपथ लेनी चाहिए, जिससे लड़कियां को घर बाहर निकलने समय किसी तरह का डर न रहे।

इंदिापुरम में भाई योगेश वार्ष्णेय को राखी बांधती बहन प्रीति वार्ष्णेय। सौ. स्वयं भाइयों ने बहनों को दिए गिफ्ट एक तरफ बहनों ने अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधी। दूसरी ओर भाइयों ने शगुन के तौर पर बहनों को गिफ्ट दिए। इसके लिए भाइयों ने पहले ही गिफ्ट खरीद लिए थे। अर्थला स्थित बालाजी विहार कालोनी में दीप को राखी बांधती अफसाना। सौ. स्वयं वहीं, शुक्रवार को भी माल व बाजारों में गिफ्ट की दुकानें सजी रहीं और लोगों ने जमकर खरीदारी की। लोग घूमने के लिए भी माल में पहुंचे और सेल्फी लीं। रक्षाबंधन पर्व का अलग ही उत्साह नजर आया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को बांधी राखी रक्षाबंधन के अवसर पर गाजियाबाद के विद्या बाल भवन और वनस्थली स्कूल के छात्र-छात्राओं को राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिलने का अवसर मिला। छात्र-छात्राओं ने राष्ट्रपति को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया।