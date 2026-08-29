नमो भारत स्टेशन पर मनाया रक्षाबंधन, महिला यात्रियों ने UPSSF के जवानों को बांधी राखी; मिला सुरक्षा का भरोसा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। रक्षाबंधन पर नमो भारत के गाजियाबाद स्टेशन पर यूपीएसएसएफ के जवानों ने यात्रियों के साथ रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान महिला यात्रियों ने सुरक्षाकर्मियों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा तो जवानों ने भी बहनों को उपहार देकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं।

सेनानायक डॉ. महेंद्र पाल सिंह के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार और सहायक प्रभारी जितेंद्र कुमार की अगुवाई में यूपीएसएसएफ के जवान शामिल हुए। जवानों ने यात्रियों से संवाद कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य यात्रियों, विशेषकर महिलाओं के बीच सुरक्षा और विश्वास की भावना को मजबूत करना रहा।

जवानों ने संदेश दिया कि महिला सुरक्षा सर्वोपरि है और स्टेशन से लेकर नमो भारत ट्रेन तक यात्रियों की सुरक्षा के लिए वे पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं।

रक्षाबंधन के अवसर पर हुए इस आयोजन ने सुरक्षा व्यवस्था को मानवीय जुड़ाव से जोड़ दिया। महिला यात्रियों ने भी जवानों की पहल को सराहा।

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