राजेंद्रनगर में पेयजल संकट गहराया, निवासी परेशान; निगम जांच में जुटा

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। राजेंद्रनगर में शनिवार सुबह पेयजल आपूर्ति बाधित होने की शिकायत लोगों ने की। स्थानीय निवासियों ने बताया कि करीब 10 से 15 मिनट के लिए ही पानी की आपूर्ति घरों में हुई।

इससे टंकी भी पूरी तरह से नहीं भरी गईं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अक्सर पेयजल आपूर्ति में दिक्कत बनी हुई है। पानी का प्रेशर बहुत ही कम होता है।

स्थानीय निवासी पूजा ने बताया कि शनिवार को छुट्टी वाले दिन घरों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। सुबह काफी इंतजार करने के बाद पेयजल आपूर्ति हुई लेकिन 10 मिनट बाद ही पानी घरों में आना बंद हो गया।