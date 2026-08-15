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राजेंद्रनगर में पेयजल संकट गहराया, निवासी परेशान; निगम जांच में जुटा

By Shobhit Sharma Edited By: Pooja Tripathi
Updated: Sat, 15 Aug 2026 06:55 PM (IST)

राजेंद्रनगर में शनिवार सुबह पेयजल आपूर्ति बाधित होने से निवासियों को परेशानी हुई, जहां केवल 10-15 मिनट पानी आया और प्रेशर भी कम था।

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

HighLights

  1. राजेंद्रनगर में शनिवार को पेयजल आपूर्ति 10-15 मिनट बाधित रही।

  2. पानी का प्रेशर कम और टीडीएस अधिक होने की शिकायतें मिलीं।

  3. महाप्रबंधक ने पाइपलाइन जांच कर समस्या जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। राजेंद्रनगर में शनिवार सुबह पेयजल आपूर्ति बाधित होने की शिकायत लोगों ने की। स्थानीय निवासियों ने बताया कि करीब 10 से 15 मिनट के लिए ही पानी की आपूर्ति घरों में हुई।

इससे टंकी भी पूरी तरह से नहीं भरी गईं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अक्सर पेयजल आपूर्ति में दिक्कत बनी हुई है। पानी का प्रेशर बहुत ही कम होता है।

स्थानीय निवासी पूजा ने बताया कि शनिवार को छुट्टी वाले दिन घरों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। सुबह काफी इंतजार करने के बाद पेयजल आपूर्ति हुई लेकिन 10 मिनट बाद ही पानी घरों में आना बंद हो गया।

'पहले भी कई बार हुआ ऐसा'

उन्होंने बताया कि ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। ज्योति ने बताया कि पानी का टीडीएस भी काफी अधिक रहता है। इसको लेकर भी काम कराया जाना चाहिए।

शालीमार गार्डन में भी सुबह के समय पानी की आपूर्ति को लेकर लोगों ने शिकायत की। नगर निगम जलकल के महाप्रबंधक केपी आनंद ने बताया कि पाइपलाइन में कुछ दिक्कत हो सकती है।

मौके पर टीमों को भेजकर पाइपलाइन की जांच कराई जाएगी। लोगों को हो रही समस्या का जल्द ही निस्तारण कराया जाएगा।