मनुस्मृति पर राहुल की टिप्पणी के खिलाफ महिला अधिवक्ता नाजिया खान ने की शिकायत, गलत धारणा पैदा करने का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान मनुस्मृति को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नाजिया खान ने शिकायत की है।

उन्होंने एसीपी इंदिरापुरम के माध्यम से पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद, डीसीपी को शिकायत भेजी है। हालांकि पुलिस ने ऐसी जानकारी से इनकार किया है।

पुलिस को दिए शिकायत पत्र में नाजिया इलाही खान ने कहा कि वह कलमा और शाहादा दोनों पढ़ती हैं। वंदे मातरम् गाती हैं।

उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के एक अध्याय या कुछ शब्दों को अलग करके उनकी व्याख्या करना पूरी मनुस्मृति के बारे में धारणा बनाना उचित नहीं है। मनुस्मृति को बदनाम करने और गलत धारणा पैदा करने का प्रयास किया गया है।