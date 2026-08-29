मनुस्मृति पर राहुल की टिप्पणी के खिलाफ महिला अधिवक्ता नाजिया खान ने की शिकायत, गलत धारणा पैदा करने का लगाया आरोप
सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नाजिया खान ने राहुल गांधी की मनुस्मृति पर टिप्पणी के खिलाफ गाजियाबाद में शिकायत दर्ज कराई ...और पढ़ें
HighLights
अधिवक्ता नाजिया खान ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की।
मनुस्मृति पर टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई।
गाजियाबाद पुलिस को एसीपी इंदिरापुरम के माध्यम से भेजी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान मनुस्मृति को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नाजिया खान ने शिकायत की है।
उन्होंने एसीपी इंदिरापुरम के माध्यम से पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद, डीसीपी को शिकायत भेजी है। हालांकि पुलिस ने ऐसी जानकारी से इनकार किया है।
पुलिस को दिए शिकायत पत्र में नाजिया इलाही खान ने कहा कि वह कलमा और शाहादा दोनों पढ़ती हैं। वंदे मातरम् गाती हैं।
उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के एक अध्याय या कुछ शब्दों को अलग करके उनकी व्याख्या करना पूरी मनुस्मृति के बारे में धारणा बनाना उचित नहीं है। मनुस्मृति को बदनाम करने और गलत धारणा पैदा करने का प्रयास किया गया है।
राहुल गांधी ने अपनी बात रखने के दौरान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मोहन भागवत की तस्वीरें पृष्ठभूमि में क्यों प्रदर्शित कीं। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि फिलहाल प्रार्थना पत्र की जानकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र आने पर आला अधिकारियों को भेजा जाएगा और उनके आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी।