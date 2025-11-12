Language
    पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब लगवाने का झांसा देकर युवक से ठगे 2 लाख, कोचिंग सेंटर में मिला था ठग

    By Vijay Bhushan Tyagi Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 05:37 PM (IST)

    पंजाब में एक युवक को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके 2 लाख रुपये की ठगी की गई। पीड़ित की मुलाकात ठग से कोचिंग सेंटर में हुई थी, जिसने नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लिए और फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    संवाद सहयोगी, मुरादनगर। थाना क्षेत्र की आकाश विहार कॉलोनी में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर एक व्यक्ति के साथ दो लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। नगर की आकाश विहार कॉलोनी में रहने वाले प्रतीक तिवारी सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रतीक के अनुसार एक वर्ष पूर्व कोचिंग वह एक व्यक्ति से मिले थे।

    उक्त व्यक्ति ने युवक को आश्वासन दिया था कि वह उनकी नौकरी पंजाब के स्वास्थ्य विभाग में लगवा देगा, लेकिन इसके लिए उनको पांच लाख रुपये बतौर सुविधा शुल्क देने होगें। सरकारी नौकरी के झांसे में आकर युवक ने आरोपित को दो बार में दो लाख रुपये दे दिए। बाकी रकम नौकरी लगने के बाद देनी थी।

    आरोप है कि रकम लेने के एक वर्ष बाद भी आरोपित न तो युवक की नौकरी लगवा रहा है और न ही उनकी रकम लौटा रहा है। पीड़ित ने इस संबंध में शिकायत करके कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।