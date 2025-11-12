पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब लगवाने का झांसा देकर युवक से ठगे 2 लाख, कोचिंग सेंटर में मिला था ठग

संवाद सहयोगी, मुरादनगर। थाना क्षेत्र की आकाश विहार कॉलोनी में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर एक व्यक्ति के साथ दो लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। नगर की आकाश विहार कॉलोनी में रहने वाले प्रतीक तिवारी सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रतीक के अनुसार एक वर्ष पूर्व कोचिंग वह एक व्यक्ति से मिले थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उक्त व्यक्ति ने युवक को आश्वासन दिया था कि वह उनकी नौकरी पंजाब के स्वास्थ्य विभाग में लगवा देगा, लेकिन इसके लिए उनको पांच लाख रुपये बतौर सुविधा शुल्क देने होगें। सरकारी नौकरी के झांसे में आकर युवक ने आरोपित को दो बार में दो लाख रुपये दे दिए। बाकी रकम नौकरी लगने के बाद देनी थी।